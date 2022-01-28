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15 tatil ne zaman bitecek? İlkokul, ortaokul, lise 15 tatil sömestr uzatılacak mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2022
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15 tatil ne zaman bitecek? İlkokul, ortaokul, lise 15 tatil sömestr uzatılacak mı?

15 tatil ne zaman bitecek? İlkokul, ortaokul, lise 15 tatil sömestr uzatılacak mı? 15 tatilin ne zaman biteceği merak edilen konulardan birisi oldu. Öğrenciler yarıyıl tatilinde dinlenme şansı yakaladı ve tatil devam ediyor. Karnelerini alana öğrenciler yarıyıl tatilinin ne zaman biteceğini sorguluyor. Peki; 15 tatil ne zaman bitiyor? 15 tatil uzatılacak mı? İşte detaylar...

15 tatil ne zaman bitecek? 15 tatil sömestr uzatılacak mı? İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri 15 tatilin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Sosyal medyada bu yönde çıkan iddiaların ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine çevrildi. Peki; 15 tatil ne zaman bitecek? Yarıyıl tatili 21 Ocak tarihinde başlamıştı.

15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

15 tatil 6 Şubat'a kadar devam edecek ve 7 Şubat Pazartesi günü okullar açılacak.

15 TATİL UZATILACAK MI?

Tatilin uzatılacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmış değil. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

İstanbul'un Esenler ilçesinde açılacak olan Tuna Eğitim Vadisi Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Özer, öğretmenlerden yarıyıl tatili için öğrencilere ödev vermemelerini istedi. Bakan Özer şunları söyledi: "Öğretmenlerimiz beklenenin çok üzerinde bir aşılanma oranına sahip oldular. Onun için ben eğitim sistemimizin bel kemiği olan kıymetli öğretmenlerimizi bu fedakarlıklarından dolayı kutluyorum. İnşallah Cuma günü iki haftalık yarıyıl tatiline gireceğiz. Öğretmenlerimizden de küçük bir istirhamımız var.

Öğrencilerimize bu hafta içerisinde ödev verilmesin. Özellikle eğitime yeni başlayanlar hariç diğer öğrencilerimizin hepsi bu bir yıllık aradan sonra ilk aylarda eğitim öğretime başlama konusunda gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu beş aylık yoğun eğitimden sonra onların da iki hafta dinlenmeye ihtiyaçları var. Ben inanıyorum ki öğretmenlerimiz de bu iki hafta içerisinde öğrencilerimize ödev vermeyecekler. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz ilk hafta dinlenecekler inşallah."

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