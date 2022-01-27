AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL sınavları bu dönem online mı, yüz yüze mi yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri yeni dönem kayıtları için araştırmalarına başladı. AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Sınav takvimi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL sınavları bu dönem online mı, yüz yüze mi yapılacak?