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AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL sınavları bu dönem online mı, yüz yüze mi yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2022
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AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL sınavları bu dönem online mı, yüz yüze mi yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Lise sınavları için geri sayım sürüyor. Hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler sınav takvimi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşti. İşte, AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL sınavları bu dönem online mı, yüz yüze mi yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL sınavları bu dönem online mı, yüz yüze mi yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri yeni dönem kayıtları için araştırmalarına başladı. AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Sınav takvimi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL sınavları bu dönem online mı, yüz yüze mi yapılacak?

AÖL SINAVLARI ONLİNE Mİ YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimine göre e-Sınav olarak yapılacaktır.

Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- II. Dönem Sınavı Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

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