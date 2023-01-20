Yarıyıl tatilinde dershaneler açık mı? DYK var mı? 15 tatilde okul servis ücreti veriliyor mu? Sömestr tatilinde KYK yurt ücreti ödenir mi?

Yarıyıl tatiline sayılı günler kala hem veliler hem de öğrenciler detayları araştırmaya başladı. 15 ara tatil ile birlikte okul servis ücretlerinin ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Peki yarıyıl tatilinde dershaneler açık mı? DYK var mı? Sömestr tatilinde KYK yurt ücreti ödenir mi? 15 tatilde okul servis ücreti veriliyor mu?