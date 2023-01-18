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Teşekkür takdir belgesi kaç puanla alınır 2023? Lise, ortaokulda teşekkür belgesi nasıl alınır? MEB teşekkür takdir belgesi sorgulama…

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Teşekkür takdir belgesi kaç puanla alınır 2023? Lise, ortaokulda teşekkür belgesi nasıl alınır? MEB teşekkür takdir belgesi sorgulama…

"Teşekkür takdir belgesi kaç puanla alınır 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Takdir ve teşekkür belgesi puanları ve hesaplaması öğrencilerin gündeminde bulunuyor. Öğrenciler 20 Ocak tarihinde ilk dönemi tamamlayacaklar. Karneleri almaya kısa bir süre kala gözler notlar ve belgelere çevrildi. Peki, Teşekkür takdir belgesi kaç puanla alınır 2023? Lise, ortaokulda teşekkür belgesi nasıl alınır? MEB teşekkür takdir belgesi sorgulama…

"Teşekkür takdir belgesi kaç puanla alınır 2023? Lise, ortaokulda teşekkür belgesi nasıl alınır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Takdir ve teşekkür belgesini almak için belirli bir ortalamayı tutturmak gerekiyor. Bu ortalama hesaplaması ise ders notlarına göre şekilleniyor. Peki, Teşekkür takdir belgesi kaç puanla alınır 2023? Lise, ortaokulda teşekkür belgesi nasıl alınır? MEB teşekkür takdir belgesi sorgulama…

TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Takdir belgesini almak için bazı şartlar bulunuyor.

Dönem puanlarının ortalaması 70'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden 85 ve yukarı puan alanlar takdir belgesi almaya hak kazanırlar.

TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Teşekkür belgesi için öğrencilerinin karne ortalaması 70,00-84,99 arası olması gerekiyor. Dönem puanlarının ortalaması 70'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden teşekkür belgesi alabiliyorlar.

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