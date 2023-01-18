"Teşekkür takdir belgesi kaç puanla alınır 2023? Lise, ortaokulda teşekkür belgesi nasıl alınır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Takdir ve teşekkür belgesini almak için belirli bir ortalamayı tutturmak gerekiyor. Bu ortalama hesaplaması ise ders notlarına göre şekilleniyor. Peki, Teşekkür takdir belgesi kaç puanla alınır 2023? Lise, ortaokulda teşekkür belgesi nasıl alınır? MEB teşekkür takdir belgesi sorgulama…