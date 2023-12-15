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Yarıyıl tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İkinci ara tatil kaldırılacak mı, son durum ne? MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimi

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2023
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Yarıyıl tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İkinci ara tatil kaldırılacak mı, son durum ne? MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimi

Her yıl olduğu gibi, bu tatil döneminde de ikinci bir ara tatilin eklenip eklenmeyeceği konusundaki spekülasyonlar sosyal medyada hız kazandı. Özellikle Nisan ayına ilişkin ara tatilin kaldırılacağına dair iddialar gündeme geldi. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ara tatil sonrasında başlattığı anketle birlikte durumu anlamakta zorlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil konusundaki tartışmalara net bir açıklık getirdi. Peki yarıyıl tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İkinci ara tatil kaldırılacak mı, son durum ne?

Eğitim öğretim faaliyetleri devam ederken, gözler şimdi okulların kapanış tarihine çevrildi. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim alan yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilinin yaklaşmasıyla birlikte beklenen ara dinlenmeye kavuşacak. Ocak ayına sayılı günler kala, yarıyıl tatilinin başlama tarihi ve süresi gündemde merak konusu oldu. Sosyal medya ve bazı platformlarda ara tatilin kaldırılacağına dair çeşitli iddialar ortaya atılırken, öğrenciler yarıyıl tatilinin uzunluğunu ve olası değişiklikleri dikkatle takip ediyor.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN, UZATILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim süren öğrenciler için dönem başında açıklanan takvim uygulanmaya devam edecek. Yarıyıl tatilinin uzatılmasına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmıyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem sonunda 19 Ocak Cuma günü okullar yarıyıl tatili sebebiyle kapanacak. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.

Hafta sonu ile birlikte yarıyıl tatili 19 Ocak'ta başlayarak 5 Şubat Pazar günü sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamda ara tatilin kaldırılmayacağını ve gündemlerinde olmadığını aktardı.

Tekin açıklamasında "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz." ifadelerini kullandı.

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Okulların açılması 11 Eylül 2023

Birinci ara tatil 14-17 Kasım 2023

Yarıyıl Tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024

İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024

Okulların kapanması 14 Haziran 2024

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