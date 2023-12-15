Yarıyıl tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İkinci ara tatil kaldırılacak mı, son durum ne? MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimi

Eğitim öğretim faaliyetleri devam ederken, gözler şimdi okulların kapanış tarihine çevrildi. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim alan yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilinin yaklaşmasıyla birlikte beklenen ara dinlenmeye kavuşacak. Ocak ayına sayılı günler kala, yarıyıl tatilinin başlama tarihi ve süresi gündemde merak konusu oldu. Sosyal medya ve bazı platformlarda ara tatilin kaldırılacağına dair çeşitli iddialar ortaya atılırken, öğrenciler yarıyıl tatilinin uzunluğunu ve olası değişiklikleri dikkatle takip ediyor.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN, UZATILACAK MI?