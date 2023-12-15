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AÖL sınav giriş belgesi erişime açıldı mı, ne zaman? 2023 MEB Açık Lise sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2023
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AÖL sınav giriş belgesi erişime açıldı mı, ne zaman? 2023 MEB Açık Lise sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 1. dönem sınavlarına yönelik heyecan ve hazırlıklar devam ederken, öğrenciler AÖL sınav giriş belgesi sorgulama bilgilerini araştırmaya başladı. 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınavlara katılmak isteyen öğrenciler için hatırlatma niteliğinde olan bu belge, geçerli bir kimlik ve fotoğraf içermelidir. Sınav günü AÖL sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler, sınavlara katılım sağlayamayacak. Peki AÖL sınav giriş belgesi erişime açıldı mı, ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 1. dönem sınavlarına yönelik heyecan ve hazırlıklar devam ederken, öğrenciler AÖL sınav giriş belgesi sorgulama bilgilerini araştırmaya başladı. 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınavlara katılmak isteyen öğrenciler için hatırlatma niteliğinde olan bu belge, geçerli bir kimlik ve fotoğraf içermelidir. Sınav günü AÖL sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler, sınavlara katılım sağlayamayacak. Peki AÖL sınav giriş belgesi erişime açıldı mı, ne zaman?

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav yerleri 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren erişime açılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar AÖL sınav giriş belgesini Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarının uygulanış şekliyle ilgili olarak bu sene Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenlemeye gitti. Buna göre AÖL sınavları online (çevrimiçi) olarak değil, yüz yüze yapılacak.

AÖL SINAVI OTURUM SAATLERİ

Açık öğretim lisesi sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre sınavlar 3 oturum halinde Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek. AÖL sınav takviminde yer alan 1. dönem sınav oturum bilgileri ise şöyle:

1 Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00.

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