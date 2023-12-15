AÖL sınav giriş belgesi erişime açıldı mı, ne zaman? 2023 MEB Açık Lise sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 1. dönem sınavlarına yönelik heyecan ve hazırlıklar devam ederken, öğrenciler AÖL sınav giriş belgesi sorgulama bilgilerini araştırmaya başladı. 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınavlara katılmak isteyen öğrenciler için hatırlatma niteliğinde olan bu belge, geçerli bir kimlik ve fotoğraf içermelidir. Sınav günü AÖL sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler, sınavlara katılım sağlayamayacak. Peki AÖL sınav giriş belgesi erişime açıldı mı, ne zaman?

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav yerleri 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren erişime açılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?