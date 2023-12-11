AÖF sınav sonuçları ne zaman? 2023-2024 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz vize sınavları cevap anahtarı çıktı mı?
2023-2024 eğitim öğretim dönemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz yarıyılı ara sınavları, 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşti. Ara sınav olarak da bilinen vize oturumlarının tamamlanmasının ardından, şimdi öğrencilerin gündeminde sonuç tarihi bulunmaktadır. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman?
AÖF vize sınav sonuçlarına dair araştırmalar başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin güz dönemi vize sınavları hafta sonu gerçekleşti. Şu anda öğrencilerin odaklandığı konu ise sınav sonuçları. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman? 2023-2024 AÖF güz sınavları cevap anahtarı çıktı mı?
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçlarına dair merak edilenler! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2023-2024 eğitim öğretim dönemi güz yarıyılı ara sınavları, 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşti. Sınav sonuçlarının, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. AÖF vize sonuçlarının Aralık ayının sonunda açıklanması bekleniyor.
Sonuçlar, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu üzerinden öğrenilebilir.
AÖF SORULARI CEVAP ANAHTARLARI ÇIKTI MI?
AÖF sınav soruları ve cevapları oturumların tamamlanması ardından paylaşılıyor. Ara (Vize) sınavı cevap anahtarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.
https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Açıköğretim Fakültesi, bahar dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?
Açıköğretim Fakültesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Vize sınavları %30, final sınavları ise not ortalamasına %70 etki eder. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanır. Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürür. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan karara göre Açıköğretim'de ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TARİHLERİ
Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları; 20-21 Ocak 2024,
AÖF bahar dönemi ara sınavları; 20-21 Nisan tarihinde,
Dönem sonu sınavları ise 25-26 mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.
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