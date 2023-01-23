Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2023 15 günlük sömestr tatili uzatıldı mı, okullar hangi gün açılacak? MEB takvimi...

"Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?" Milyonlarca öğrenci 20 Ocak'ta birinci dönem karnelerini alarak sömestr tatiline çıktı. 15 günlük bu tatil süresinin uzatılıp uzatılmadığı merak edilirken, okulların hangi tarihte açılacağı da en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Konu hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2023 15 günlük sömestr tatili uzatıldı mı, okullar hangi gün açılacak? İşte haberin detayları...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

20 Ocak'ta karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler, 6 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem eğitimlerine başlayacak. Yarıyıl tatili 3 Şubat'ta sona erecek ve hafta sonu tatilinin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacak.