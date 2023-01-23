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Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2023 15 günlük sömestr tatili uzatıldı mı, okullar hangi gün açılacak? MEB takvimi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
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Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2023 15 günlük sömestr tatili uzatıldı mı, okullar hangi gün açılacak? MEB takvimi...

Milyonlarca öğrenci için 15 günlük yarıyıl tatili başladı. İlk dönem karnelerini alarak sömestr tatiline çıkan öğrenciler, şimdi de okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2023 15 günlük sömestr tatili uzatıldı mı, okullar hangi gün açılacak? İşte cevaplar...

"Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?" Milyonlarca öğrenci 20 Ocak'ta birinci dönem karnelerini alarak sömestr tatiline çıktı. 15 günlük bu tatil süresinin uzatılıp uzatılmadığı merak edilirken, okulların hangi tarihte açılacağı da en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Konu hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2023 15 günlük sömestr tatili uzatıldı mı, okullar hangi gün açılacak? İşte haberin detayları...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

20 Ocak'ta karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler, 6 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem eğitimlerine başlayacak. Yarıyıl tatili 3 Şubat'ta sona erecek ve hafta sonu tatilinin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacak.

2023 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak.

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2023 – Pazar

23 Nisan 2023 – Pazar

1 Mayıs 2023 – Pazartesi

19 Mayıs 2023 – Cuma

15 Temmuz 2023 – Cumartesi

30 Ağustos 2023 – Çarşamba

29 Ekim 2023 – Pazar

Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)

Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)

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