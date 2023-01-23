Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2023 15 günlük sömestr tatili uzatıldı mı, okullar hangi gün açılacak? MEB takvimi...
EĞİTİM ahaber.com.tr
Milyonlarca öğrenci için 15 günlük yarıyıl tatili başladı. İlk dönem karnelerini alarak sömestr tatiline çıkan öğrenciler, şimdi de okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2023 15 günlük sömestr tatili uzatıldı mı, okullar hangi gün açılacak? İşte cevaplar...
"Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?" Milyonlarca öğrenci 20 Ocak'ta birinci dönem karnelerini alarak sömestr tatiline çıktı. 15 günlük bu tatil süresinin uzatılıp uzatılmadığı merak edilirken, okulların hangi tarihte açılacağı da en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Konu hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2023 15 günlük sömestr tatili uzatıldı mı, okullar hangi gün açılacak? İşte haberin detayları...
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?
20 Ocak'ta karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler, 6 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem eğitimlerine başlayacak. Yarıyıl tatili 3 Şubat'ta sona erecek ve hafta sonu tatilinin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacak.
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