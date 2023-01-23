AÖF final sonuçları 2023 için gözler Anadolu Üniversitesi'nde! 21-22 Ocak AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF güz dönemi final sınavı sona erdi. Anadolu Üniversitesi tarafından 21-22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen final sınavına binlerce öğrenci katılım sağladı. Mezun olmayı bekleyenler ile kredi notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, sonuçlar hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 21-22 Ocak AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
AÖF final sınavı sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2022-2023 güz dönemi final sınavı 21-22 Ocak'ta gerçekleştirildi. Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen final sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 21-22 Ocak AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Ancak, bir önceki sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, AÖF final sınavı sonuçlarının şubat ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları; yaz okulu tek sınav olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere sınavlar yapılmaktadır.
Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa'da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.
Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak iki tür belge kullanılmakta olup, dersin özelliğine göre çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Detaylı bilgi için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini inceleyebilirsiniz.
Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği "Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi"nde belirtilmektedir.
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilirler.
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.
Öğrenciler Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan sınav il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saatte sınava girmek zorundadırlar.
Öğrenciler sınava girecekleri binayı sınavdan en az bir gün önce mutlaka görmeli ve sınav saatinden bir saat önce sınava gireceği binada hazır bulunmalıdırlar.
Sınavların organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesince yürütülmektedir.
SINAV SÜRESİ VE SINAV OTURUMLARI
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.
Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edilmektedir.
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