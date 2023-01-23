AÖF final sonuçları 2023 için gözler Anadolu Üniversitesi’nde! 21-22 Ocak AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınavı sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2022-2023 güz dönemi final sınavı 21-22 Ocak'ta gerçekleştirildi. Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen final sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 21-22 Ocak AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Ancak, bir önceki sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, AÖF final sınavı sonuçlarının şubat ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.