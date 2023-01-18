ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI | ATA AÖF Bütünleme Sınavı ne zaman? obs.atauni.edu.tr... 2023 AKADEMİK TAKVİM
ATA AÖF sınav sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final sınavlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ATA AÖF öğrencileri bir yandan da güz dönemi bütünleme sınav tarihlerini araştırıyor. Peki ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF final sınavları açıklandı mı?
ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final sınavlarıyla ilgili detaylar merak konusu olurken arama motorlarında, "ATA AÖF final sınavları açıklandı mı?" sorusunun cevabı öğrenilmeye çalışılıyor. Peki ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF final sınavları açıklandı mı? İşte konuya ilişkin detaylar...
ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
7-8 Ocak ATA AÖF final sınavı sonuçlarının kesin olarak hangi tarihte açıklanacağı bilinmese de, sonuçların genel olarak, sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, 7-8 Ocak'ta uygulanan final sınavı sonuçlarının 16-20 Ocak tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.
Sonuçlar, https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecek.
ATA AÖF GEÇME NOTU KAÇ?
ATA AÖF geçme notu üniversite tarafından 35 olarak belirlendi. Öğrenciler 35 puanın altında bir not alırsa FF harfli ile dersten kalmış sayılıyor. FF notu alanlar dersi tekrar almak zorundadır.
ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
2022-2023 ATA AÖF güz dönemi bütünleme 11-12 Şubat 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?
2022-2023 ATA AÖF bahar dönemi vize 8-9 Nisan 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
2022-2023 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 20-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
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