ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI | ATA AÖF Bütünleme Sınavı ne zaman? obs.atauni.edu.tr... 2023 AKADEMİK TAKVİM

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7-8 Ocak ATA AÖF final sınavı sonuçlarının kesin olarak hangi tarihte açıklanacağı bilinmese de, sonuçların genel olarak, sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, 7-8 Ocak'ta uygulanan final sınavı sonuçlarının 16-20 Ocak tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.