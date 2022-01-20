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Yarıyıl tatili ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? İkinci dönem ne zaman başlayacak? 2022 okullar ne zaman açılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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Yarıyıl tatili ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? İkinci dönem ne zaman başlayacak? 2022 okullar ne zaman açılacak?

Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci, 21 Ocak'ta yarıyıl tatiline girecek. Birinci dönem karnelerini alacak olmanın heyecanını yaşayan öğrenciler bir yandan da tatilin kaç gün süreceğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? İkinci dönem ne zaman başlayacak? 2022 okullar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

Yarıyıl tatili ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın birinci dönem karnelerini alacaklar. Hafta sonu tatilinin ardından 24 Ocak'ta yarıyıl tatili başlayacak. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler ve velileri, tatil planlarını şekillendirmek için yarıyıl tatilinin kaç gün yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? İkinci dönem ne zaman başlayacak? 2022 okullar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Öğrenciler, yarın okullarında birinci dönem karne heyecanı yaşayacak.

Hafta sonu tatilinin ardından 24 Ocak'ta başlayacak yrıyıl tatili, 2 hafta sürecek ve 4 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, ikinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaklaşık 3 aylık yaz tatiline girecek.

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ İÇİN ÖBA DEVREYE GİRİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı için yeni dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA), ilk kez 24 Ocak-6 Şubat'taki iki haftalık yarıyıl tatilinde uygulayacak.

Öğretmenler, kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katılabilecek. Seminerlere katılım isteğe bağlı olacak. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olacak, internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek.

Seminerlere ÖBA platformu "www.oba.gov.tr"den giriş yapılacak. Öğretmenler MEBBİS ya da e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılabilecek. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek.

Bu dönemde eğitim erişimi sağlanan 9 farklı konu şöyle olacak:

"Fikri ve sınai mülkiyet hakları eğitimi, iklim değişikliği ve çevre eğitimi, ilk yardım eğitimi, kütüphane organizasyonu ve kullanımı eğitimi, İngilizce dil sistemi öğretim becerilerinin geliştirilmesi eğitimi, geçici koruma statüsündeki çocuklara yönelik rehberlik hizmetleri eğitimi, geçici koruma statüsündeki çocuklarla psikolojik danışma becerileri eğitimi, dijital becerilerin geliştirilmesi eğitimi ve etkinlik temelli ders tasarımı eğitimi."

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