Yarıyıl tatili ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın birinci dönem karnelerini alacaklar. Hafta sonu tatilinin ardından 24 Ocak'ta yarıyıl tatili başlayacak. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler ve velileri, tatil planlarını şekillendirmek için yarıyıl tatilinin kaç gün yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? İkinci dönem ne zaman başlayacak? 2022 okullar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Öğrenciler, yarın okullarında birinci dönem karne heyecanı yaşayacak.

Hafta sonu tatilinin ardından 24 Ocak'ta başlayacak yrıyıl tatili, 2 hafta sürecek ve 4 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.