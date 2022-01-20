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Karneler ne zaman saat kaçta verilecek? 2022 sömestr karneler yüz yüze mi E-Okul’dan mı verilecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
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Karneler ne zaman saat kaçta verilecek? 2022 sömestr karneler yüz yüze mi E-Okul’dan mı verilecek?

Karneler yüz yüze mi E-Okul’dan mı verilecek? Karneler ne zaman saat kaçta verilecek? Milyonlarca öğrenci karnelerine kavuşacak ve 15 günlük ara tatile çıkacak. Karne notlarının nasıl olduğunu merak eden öğrenciler karnelerini almak için gün sayıyor. Peki; karneler yüz yüze mi E-Okul’dan mı verilecek? Karneler ne zaman saat kaçta verilecek? İşte merak edilen soruların yanıtları!

Karneler yüz yüze mi E-Okul'dan mı verilecek? Karneler ne zaman saat kaçta verilecek? Karne almak isteyen öğrenciler geri sayımı sürdürüyor. Notlarını görüntülemek isteyen öğrencilerin karneler için meraklı bekleyişi devam ediyor. Öğretmenler E-Okul sistemi üzerinden not girişini tamamladı. Peki; karneler ne zaman saat kaçta verilecek? Karneler yüz yüze mi E-Okul'dan mı verilecek? İşte cevabı!

KARNELER YÜZ YÜZE Mİ VERİLECEK?

Karneler 21 Ocak Cuma günü verilecek. Karnelerin verildiği gün 1.dönem tamamlanmış olacak. Karneler yüz yüze verilecek.

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Karnelerin saat kaçta verileceği henüz açıklanmadı. Öğrenciler karnelerine 21 Ocak Cuma günü kavuşacak.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yılki yönetmelikte takdir ve teşekkür hesaplama işleminde kriterleri açıklamıştı. O kriterler şöyleydi:

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeleğinde şu detaylar yer aldı;
"(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklıortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesiile ödüllendirir.
(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir"

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