Karneler ne zaman saat kaçta verilecek? 2022 sömestr karneler yüz yüze mi E-Okul’dan mı verilecek?

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeleğinde şu detaylar yer aldı;

"(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklıortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;