E Okul dijital karne giriş ekranı! E Karne ne zaman açılacak? E Karne nasıl görüntülenir?

E OKUL DİJİTAL KARNE GİRİŞ EKRANI!

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.

E KARNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ