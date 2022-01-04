Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? 2022 15 tatil ayın kaçında başlayacak? MEB sömestr tatil takvimi açıklandı
15 tatil ne zaman başlıyor? Yeni yıla girmemiz ile birlikte gözler yarıyıl tatiline çevrildi. 15 tatil ve sömestr tatili olarak da adlandırılan yarıyıl tatilinin hangi tarihte başlayacağını merak eden öğrenciler, tatil günlerinin detaylarını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu hakkında detaylar açıklandı. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? 2022 15 tatil ayın kaçında başlayacak? İşte haberin detayları...
Yarıyıl tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılı tatil takvimi açıklandı. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği yarıyıl tatili için geri sayım başladı. 15 tatil için hazırlık yapmak isteyenler tatilin başlangıç tarihini araştırıyor. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler yeni yılın gelmesiyle birlikte heyecanlı bekleyişe geçti. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? 2022 15 tatil ayın kaçında başlayacak? İşte cevaplar...
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB'in takvimine göre, 2021-2022 yarıyıl tatili 21 Ocak Cuma günü dağıtılacak karnelerin ardından başlayacak. Yarıyıl tatili, 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek ve hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 07 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönen, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
YARIYIL TATİLİNDE ÖĞRETMENLER SEMİNER ALACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milyonlarca öğretmenin merak ettiği o soruya yanıt verdi. Bakan Özer, öğretmen seminerleri ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Artık öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin ötesinde iklim değişikliğinden dijital okur-yazarlığa, fikri mülkiyetten işte çevre bilincine kadar çok farklı alanlarda farklı eğitimler düzenleyeceğiz, kütüphane kullanımına kadar. Biliyorsunuz kütüphaneyle ilgili ciddi bir yaygınlaştırma kampanyasına başladık. Ama bu yarıyıl tatilinde öğretmenlerimizin bu eğitimleri alma zorunluluğu yok, gönüllük esasına göre, isteyen öğretmenlerimiz bu imkândan yararlanabilecektir."
MESLEK LİSELERİ TARİHİ REKORLA 2021'DE EKONOMİYE 1 MİLYAR 162 MİLYON LİRA KATKI SAĞLADI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tarihi bir rekora imza atarak 2021'de ekonomiye 1 milyar 162 milyon lira katkı sağlayan meslek liselerine ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.
2020'nin mesleki eğitim açısından oldukça başarılı geçtiğini, 50 Ar-Ge merkezinin açıldığını belirten Özer, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nin tamamlandığını, döner sermaye kapsamında üretim kapasitesinde de hedeflerin aşıldığını ifade etti.
Mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında üretimi artırmaya çok önem verdiğini söyleyen Özer, bunun amacının, öğrencilerin yaparak öğrenmeleri ve el becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra istihdam edilebilirliklerini arttırmak olduğunu vurguladı.
Mevzuat çerçevesinde öğrencilerin döner sermayeden asgari ücret kadar pay alabildiğini dile getiren Özer, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda, 2020 yılında bu kapsamda yapılan üretimden elde edilen gelir 503 milyondu ve 2021 yılında 1 milyarlık bir üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflemiştik. Bugün bu hedefimizi tutturduğumuz gibi aştığımızı da kamuoyuyla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 2020 yılına göre, gelirlerimiz yüzde 131 artarak 1 milyar 162 milyon lira bandına ulaşmıştır. Bu süreçte emek veren tüm çalışma arkadaşlarımı, tüm il milli eğitim müdürlerimizi, okul müdürlerimizi tebrik ediyorum."
Böylece meslek liselerinin rekor kırdığına işaret eden Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi 2022 yılı hedefinin ise 1,5 milyar liralık gelire ulaşmak olduğunu kaydetti.
İSTANBUL, TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
Bu hedefe ulaşabilmek için çalışacaklarının altını çizen Özer, 2021'de üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu bildirdi.
İstanbul'un, 3 sene önce üretim kapasitesi en fazla olan ilk 20 ilin içerisinde yer almazken, tüm kapasitesini kullanarak 121 milyonluk gelirle Türkiye birincisi olduğunu belirten Özer, İstanbul'u Ankara'nın 88 milyonluk gelirle, İzmir'in ise 50 milyon liralık gelirle takip ettiğini ifade etti.
Bakan Özer, okullar bazında yapılan üretim sıralamasında 16 milyon 619 bin liralık üretimle Ankara Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Türkiye birincisi, Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 15 milyon 382 bin liralık üretimle Türkiye ikincisi, Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin de 14 milyon 797 bin liralık üretimle Türkiye üçüncüsü olduğuna işaret etti.
Okul yöneticilerini öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Bakan Özer, "2021 yılı içinde döner sermaye kapsamında yapılan üretimden, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz de önemli miktarda pay aldılar. Öğretmenlerimiz geçen sene aldıkları paydan yüzde 55'lik artışla bu sene 115 milyon lira pay aldılar. Öğrencilerimizin de 2020 yılındaki almış oldukları pay yüzde 59'luk artışla yaklaşık 48,6 milyon liraya ulaştı. 2022 yılındaki hedefimiz 1,5 milyarlık üretim kapasitesine ulaşarak mümkün olduğu kadar Türkiye'de mesleki eğitim gören tüm öğrencilerin en az okurken asgari ücret kadar ücret alabilmelerini sağlamak. Emek veren tüm arkadaşlarımı kutluyorum. İnşallah 2022 yılı, mesleki teknik eğitim açısından çok başarılı bir yıl olarak geçecektir." diye konuştu.
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