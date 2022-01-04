Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? 2022 15 tatil ayın kaçında başlayacak? MEB sömestr tatil takvimi açıklandı

Yarıyıl tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılı tatil takvimi açıklandı. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği yarıyıl tatili için geri sayım başladı. 15 tatil için hazırlık yapmak isteyenler tatilin başlangıç tarihini araştırıyor. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler yeni yılın gelmesiyle birlikte heyecanlı bekleyişe geçti. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? 2022 15 tatil ayın kaçında başlayacak? İşte cevaplar...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'in takvimine göre, 2021-2022 yarıyıl tatili 21 Ocak Cuma günü dağıtılacak karnelerin ardından başlayacak. Yarıyıl tatili, 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek ve hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 07 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönen, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.