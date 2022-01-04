ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?
ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF tarafından 2021-2022 güz dönemi final sınavı 25-26 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Final sınavına katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte sonuçlar için heyecan daha da arttı. Peki, ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 güz dönemi final sınavı 25-26 Aralık tarihlerinde yüz yüze uygulandı. Final sınavı sonuçları için bekleyişte olan öğrenciler ATA AÖF'ten gelecek açıklamaları bekliyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Bir önceki sınavlara bakacak olursak, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Buna göre, 26 Aralık'ta sona eren final sınavının bu hafta içerisinde açıklanması ön görülüyor.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 09-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 28-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF 2020-2021 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
2020-2021 ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
ATA AÖF MEZUNİYET VE DİPLOMA NASIL ALINIR?
Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.
Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.
Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.
Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.
Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.
AGNO'ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO'yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?
- Gözler MSB'de! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bedelli sınıflandırma sonucu açıklandı mı?
- ÖSYM son durum: KPSS 2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS yerleştirmeleri ne zaman?
- Aile yardımı 2022 ne kadar oldu? Eş, çocuk 0-6 yaş, çocuk 6 yaş üstü memur aile yardımı ne kadar, kaç TL oldu?
- AÖL 2. dönem sınavları online mı yapılacak? 2022 açık lise sınavı ne zaman yapılacak? MEB tarih verdi
- Okullar kapanacak mı? 2022 yüz yüze eğitim iptal mi oldu? MEB'den son dakika uzaktan eğitim açıklaması
- BAT sigara zammı geldi mi? 4 Ocak Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?
- 4 Ocak güncel sigara fiyatları: JTI, Philip Morris, BAT, Türktab, Tekel 2022 sigara fiyatı ne kadar, kaç TL?
- Yeni sigara zamları açıklandı mı? 2022'de sigaraya kaç TL zam gelecek? Yeni zamlarla sigara fiyatları ne kadar?
- e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama: 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?
- Final yapacağı iddia edilmişti! Acun Ilıcalı, Kırmızı Oda için kararını verdi! Yeni sezonda...
- Masterchef ne zaman bitiyor? Masterchef final tarihi açıklandı mı? İşte finalin yapılacağı yer...