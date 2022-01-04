ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 güz dönemi final sınavı 25-26 Aralık tarihlerinde yüz yüze uygulandı. Final sınavı sonuçları için bekleyişte olan öğrenciler ATA AÖF'ten gelecek açıklamaları bekliyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Bir önceki sınavlara bakacak olursak, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Buna göre, 26 Aralık'ta sona eren final sınavının bu hafta içerisinde açıklanması ön görülüyor.