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BİLSEM 2022 sınav takvimi açıklandı mı? 1,2,3,4. sınıf BİLSEM başvuruları ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM takvimi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2022
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BİLSEM 2022 sınav takvimi açıklandı mı? 1,2,3,4. sınıf BİLSEM başvuruları ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM takvimi...

BİLSEM 2022 sınav takvimi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilim ve Sanat Merkezlerine her yıl olduğu gibi bu yılda öğrenci alımı yapılacak. Başvuruları kaçırmak istemeyen öğrenci ve veliler başvuruları sorgulamaya başladı. İşte, BİLSEM 2022 sınav takvimi açıklandı mı? 1,2,3,4. sınıf BİLSEM başvuruları ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM takvimi...

BİLSEM 2022 sınav takvimi açıklandı mı? 1,2,3,4. sınıf BİLSEM başvuruları ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 BİLSEM sınav takvimini açıkladı. 1.2.3.4. sınıfları ilgilendiren BİLSEM 2022 sınavı için başvuru detayları yakından takip ediliyor. İşte, BİLSEM 2022 sınav takvimi açıklandı mı? 1,2,3,4. sınıf BİLSEM başvuruları ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM takvimi...

BİLSEM TAKVİMİ 2022 AÇIKLANDI MI?

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri, 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

2021-2022 eğitim öğretim yılında örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır.

Öğrenci tanılama işlemleri, 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanı/alanlarında aday gösterilecek öğrenciler için kılavuz takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

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