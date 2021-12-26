Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatilde öğretmenler seminer alacak mı? MEB Bakanı Mahmut Özer’den son dakika açıklaması

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Öğretmenlere seminer yapılacak mı? soruları, yeni yıla girmemize sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tatil takvimi duyurulurken, öğretmenlerin araştırdığı seminerler hakkında da merak edilenler açıklandı. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatilde öğretmenler seminer alacak mı? İşte haberin detayları...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'in takvimine göre, 2021-2022 yarıyıl tatili 21 Ocak Cuma günü dağıtılacak karnelerin ardından başlayacak. Yarıyıl tatili, 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek ve hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 07 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönen, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.