Burslar ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? Ekim-Kasım-Aralık ayı ödeme takvimi!

Burslar ne zaman yatacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2021-2022 eğitim öğretim dönemine ilişkin burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler, heyecan içinde ödemelerin yapılacağı tarihi araştırıyor. Konu hakkında GSB'den resmi açıklama geldi. Peki, burslar ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? İşte KYK bursu Ekim-Kasım-Aralık ayı ödeme takvimi...

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak."