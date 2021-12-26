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Burslar ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? Ekim-Kasım-Aralık ayı ödeme takvimi!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2021 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021
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Burslar ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? Ekim-Kasım-Aralık ayı ödeme takvimi!

KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? 2021-2022 burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. Ekim, Kasım ve Aralık ayı ödemelerinin toplu yapılacağını açıklayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, ödemelerin yapılacağı tarihi duyurdu. Peki, burslar ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? İşte KYK bursu Ekim-Kasım-Aralık ayı ödeme takvimi...

Burslar ne zaman yatacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2021-2022 eğitim öğretim dönemine ilişkin burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler, heyecan içinde ödemelerin yapılacağı tarihi araştırıyor. Konu hakkında GSB'den resmi açıklama geldi. Peki, burslar ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? İşte KYK bursu Ekim-Kasım-Aralık ayı ödeme takvimi...

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak."

BURS VERİLEN ÖĞRENCİ SAYISINDA ARTIŞ

Daha önceki dönemlerde 150 bin öğrenciye burs verilirken ilk defa 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde bu sayı 30 bin kişi artırılarak 180 bine yükseldi.

Ön lisansta 34 bin 200 öğrenci, lisansta 144 bin öğrenci, yüksek lisansta bin 350 öğrenci, doktora düzeyinde ise 450 öğrenci burs almaya hak kazandı.

2022 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Aylık burs ve kredi miktarı şu şekilde oldu:

Lisans: 850 TL

Yüksek Lisans: 1.700 TL

Doktora: 2.5550 TL

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?

Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?

Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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