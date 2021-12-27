AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 AUZEF güz dönemi bitirme sınav sonuçları ne zaman belli olur?
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AUZEF bitirme sınavı, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. Sınavın ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Değerlendirme sürecinin sona ermesi ile birlikte AUZEF bitirme sınavı sonuçları İstanbul Üniversitesi tarafından paylaşılacak. İşte, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 AUZEF güz dönemi bitirme sınav sonuçları ne zaman belli olur?
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 AUZEF güz dönemi bitirme sınav sonuçları ne zaman belli olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bitirme sınavı sonuçları tarihi belli mi soruları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere AUZEF bitirme sınavı 18-19 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. İşte, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 AUZEF güz dönemi bitirme sınav sonuçları ne zaman belli olur?
AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
UZEF'in bir önceki sınavları 13-14 Kasım'da gerçekleşmiş sonuçlar ise yaklaşık 2 hafta sonra 26 Kasım'da ilan edilmişti. Geçtiğimiz dönemlere ait sonuç açıklanma tarihleri kaynak alındığında AUZEF sonuçlarının 31 Aralık'ta duyurulması bekleniyor.
Sınav tarihleri ve uygulama esasları AUZEF Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte web sayfasından ilan edilir. Sınav takviminde ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarının tarihleri bulunur.
AUZEF takvimine göre, bitirme sınavları ardından telafi sınavları gerçekleşecek. Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) için 22 - 23 Ocak 2022 tarihleri belirlendi.
AUZEF SINAV VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine göre sınav ve sınav sonuçlarına itiraz süreci şöyle işliyor;
"Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –
Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.
Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.
Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez."
TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF Güz Dönemi telafi sınavları 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.
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