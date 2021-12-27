AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 AUZEF güz dönemi bitirme sınav sonuçları ne zaman belli olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bitirme sınavı sonuçları tarihi belli mi soruları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere AUZEF bitirme sınavı 18-19 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. İşte, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 AUZEF güz dönemi bitirme sınav sonuçları ne zaman belli olur?

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

UZEF'in bir önceki sınavları 13-14 Kasım'da gerçekleşmiş sonuçlar ise yaklaşık 2 hafta sonra 26 Kasım'da ilan edilmişti. Geçtiğimiz dönemlere ait sonuç açıklanma tarihleri kaynak alındığında AUZEF sonuçlarının 31 Aralık'ta duyurulması bekleniyor.