Yarıyıl tatili 1 ay mı olacak, uzatıldı mı? Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! 2024 15 tatil tatil kaç gün sürecek? Lise, ortaokul, ilkokul MEB son gelişmeler...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamda ara tatilin kaldırılmayacağını ve gündemlerinde olmadığını aktardı.

Tekin açıklamasında "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz." ifadelerini kullandı.

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ