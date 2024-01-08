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Haberler Eğitim Haberleri Yarıyıl tatili 1 ay mı olacak, uzatıldı mı? Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! 2024 15 tatil tatil kaç gün sürecek? Lise, ortaokul, ilkokul MEB son gelişmeler...

Yarıyıl tatili 1 ay mı olacak, uzatıldı mı? Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! 2024 15 tatil tatil kaç gün sürecek? Lise, ortaokul, ilkokul MEB son gelişmeler...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2024
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Yarıyıl tatili 1 ay mı olacak, uzatıldı mı? Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! 2024 15 tatil tatil kaç gün sürecek? Lise, ortaokul, ilkokul MEB son gelişmeler...

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yarıyıl tatili ile ilgili planları öğrenci ve velilerin merak konusu haline geldi. Yarıyıl tatili, birinci dönemin sona ermesiyle başlayacak ancak öğrenci ve veliler, tatil süresinin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip ediyorlar. Peki yarıyıl tatili 1 ay mı olacak, uzatıldı mı?

Yarıyıl tatili 1 ay mı olacak sorusunun cevabı merak konusu haline geldi. Konuya ilişkin ortaya atılan iddialar öğrenci ve velilerin gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) çevirdi. Binlerce lise, ortaokul, ilkokul öğrencisi detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki yarıyıl tatili 1 ay mı olacak, uzatıldı mı? 2024 15 tatil tatil kaç gün sürecek? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

YARIYIL TATİLİ 1 AY MI OLACAK?

Öncelikle belirtmekte fayda var ki, 2023-2024 eğitim öğretim yılında okulların çıkacağı yarıyıl tatili süresinin 1 ay olacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz bulunmamaktadır. Bu tür iddialara itibar edilmemeli ve MEB'in resmi duyuruları beklenmelidir.

Havaların soğuması ve kar beklentileri sebebiyle tatil süresinin uzayacağına yönelik sosyal medyada ortaya atılan iddialar bulunmaktadır.

15 TATİL NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem sonunda 19 Ocak Cuma günü okullar yarıyıl tatili sebebiyle kapanacak. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.

Hafta sonu ile birlikte yarıyıl tatili toplam 16 gün sürecek. Öğrenciler için yarıyıl tatilinde okulların kapalı olduğu günler şu şekilde;

20 Ocak Cumartesi

21 Ocak Pazar

22 Ocak Pazartesi

23 Ocak Salı

24 Ocak Çarşamba

25 Ocak Perşembe

26 Ocak Cuma

27 Ocak Cumartesi

28 Ocak Pazar

29 Ocak Pazartesi

30 Ocak Salı

31 Ocak Çarşamba

1 Şubat Perşembe

2 Şubat Cuma

3 Şubat Cumartesi

4 Şubat Pazar

İKİNCİ ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamda ara tatilin kaldırılmayacağını ve gündemlerinde olmadığını aktardı.

Tekin açıklamasında "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz." ifadelerini kullandı.

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Okulların açılması 11 Eylül 2023

Birinci ara tatil 14-17 Kasım 2023

Yarıyıl Tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024

İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024

Okulların kapanması 14 Haziran 2024

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