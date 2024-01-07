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Pazartesi okullar tatil mi? 8 Ocak 2024 yarın okul var mı, tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2024
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Pazartesi okullar tatil mi? 8 Ocak 2024 yarın okul var mı, tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...

"Yarın okullar tatil mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşeceği, salı gününden itibaren ise yurt genelinde yağışların artacağı belirtiliyor. Bazı illerde etkili olan kar yağışları sonrası gözler kar tatili açıklamalarına çevrilmiş durumda. Öğrenci ve veliler, "Pazartesi okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getiriyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

"8 Ocak okullar tatil mi?" sorusu öğrenci ve veliler tarafından gündeme getiriliyor. 8 Ocak Pazartesi günü öğrencilerin kar tatili beklentisi, Meteoroloji'nin açıklamalarıyla birlikte daha da arttı. Peki, yarın okul var mı, yok mu? İşte kar tatili olan iller listesi...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

8 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Ancak ikonuyalişkin resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Hava Durumu Raporu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahmin raporuna göre, İstanbul'da 6 Ocak Cumartesi günü "parçalı bulutlu" bir hava beklenirken, 7 Ocak Pazar günü "yer yer yoğun yağmurlu, açık hava" koşulları öngörülüyor.

AKOM'dan Hava Durumu Açıklaması: İstanbul'da soğuk hava dalgası ve kar yağışının etkisini artırmasıyla ilgili olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının düşeceği ve kar yağışının beklendiği belirtiliyor.

İstanbul genelinde kar yağışının Pazartesi günü etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

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