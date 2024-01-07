Pazartesi okullar tatil mi? 8 Ocak 2024 yarın okul var mı, tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...

Hava Durumu Raporu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahmin raporuna göre, İstanbul'da 6 Ocak Cumartesi günü "parçalı bulutlu" bir hava beklenirken, 7 Ocak Pazar günü "yer yer yoğun yağmurlu, açık hava" koşulları öngörülüyor.

AKOM'dan Hava Durumu Açıklaması: İstanbul'da soğuk hava dalgası ve kar yağışının etkisini artırmasıyla ilgili olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının düşeceği ve kar yağışının beklendiği belirtiliyor.

İstanbul genelinde kar yağışının Pazartesi günü etkili olması bekleniyor.