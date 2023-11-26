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Yarın Zonguldak'ta okullar tatil mi son dakika? 27 Kasım Pazartesi Zonguldak'ta okullar tatil mi edildi? MEB Valilik açıklamaları...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2023 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023
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Yarın Zonguldak’ta okullar tatil mi son dakika? 27 Kasım Pazartesi Zonguldak’ta okullar tatil mi edildi? MEB Valilik açıklamaları...

"Yarın Zonguldak'ta okullar tatil mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Zonguldak'ta etkili olan sağanak ve fırtına eğitimi de etkiledi. Peki, 27 Kasım Pazartesi okullar tatil mi, açıklama geldi mi? İşte, konuya ilişkin son dakika açıklamalar...

"Yarın Zonguldak'ta okullar tatil mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Zonguldak'ta bugün yaşanan kuvvetli fırtına sebebiyle bir apartmanın çatısı sökülerek yola düşmüş, şehirde önemli hasarlara neden olmuştu. Yaşanan olumsuz hava koşulları, yarın için okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunu gündeme taşıdı. Zonguldak Valiliği konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki, yarın okullar tatil mi son dakika?

YARIN ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak Valiliğinden son dakika açıklama geldi ve okullar tatil edildi.

"ÖNEMLİ DUYURU ❗
📌 Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla İLİMİZ GENELİNDE 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

📌 İlimiz Genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 27 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İŞTE TURUNCU KOD VERİLEN İLLER

Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce,

Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa,

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

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