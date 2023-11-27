Okullar tatil mi? 27 kasım Kayseri, Hatay, Zonguldak'ta son dakika okullar tatil olacak kararı çıktı mı? Son gelişmeler...
Okullar tatil mi sorusunun cevabı Türkiye'nin birçok ilinde araştırılıyor. Okula gitmeye hazırlanan öğrenciler bir yandan da kötü olan hava koşulları sebebiyle arama motorlarında "27 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?" sorusu araştırılıyor. Peki son dakika Kayseri, Hatay, Zonguldak illerinde tatil kararı alındı mı, alınacak mı? İşte detayları...
Okullar tatil mi sorusunun cevabı Türkiye'nin birçok ilinde araştırılıyor. Okula gitmeye hazırlanan öğrenciler bir yandan da kötü olan hava koşulları sebebiyle arama motorlarında "27 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?" sorusu araştırılıyor. Peki son dakika Kayseri, Hatay, Zonguldak illerinde tatil kararı alındı mı, alınacak mı? İşte detayları...
SARI VE TURUNCU KODLU ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan illeri tek tek sıraladı. Uyarı yapılan illerde sağanak, kuvvetli rüzgar ve yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor.
İŞTE TURUNCU KOD VERİLEN İLLER
Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce,
Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa,
Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.
BAKAN YERLİKAYA'DAN HAVA DURUMU UYARISI
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, yarın ülke genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 44 ilde "turuncu", 20 ilde "sarı" uyarı olmak üzere 64 il için meteorolojik uyarı yaptığına dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:
Yerlikaya; "81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle dikkate almaları.
Özellikle turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşehrilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum."
27 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?
ZONGULDAK
📌 Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla İLİMİZ GENELİNDE 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
📌 İlimiz Genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 27 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.
HATAY
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz taşkınlarından dolayı okullar 1 gün tatil edildi.Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından geçtiğimiz gün başlayan yağışlı hava Hatay'da gün içerisinde etkisini hissettirdi. İskenderun ilçesinde akşamsaatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi.Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına sonrası İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun ilçesinde 27.11.2023 Pazartesi günü okullar 1 gün tatil edildi" ifadelerini kullandı.
KAYSERİ
27 Kasım için henüz bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili son dakika açıklaması geldiği zaman haberimizden öğrenebilirsiniz.
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