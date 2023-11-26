Sivas okullar tatil mi son dakika? 27 Kasım Pazartesi Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Milli Eğitim Bakanlığı - Valilik son dakika açıklamaları!
"Yarın Sivas'ta okullar tatil mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, birçok ilde okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Şimdi ise gözler, 27 Kasım 2023 Pazartesi günü için tatil duyurularına çevrildi. Peki, yarın Sivas'ta okul var mı, yok mu? İşte konuya ilişkin son dakika açıklamalar...
"Yarın Sivas'ta okullar tatil mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, birçok ilde okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Peki, 27 Kasım 2023 Pazartesi Sivas'ta okullar tatil olacak mı? İşte konuya ilişkin MEB Valilik açıklamaları...
SİVAS' TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
27 Kasım 2023 Pazartesi kar tatili olan bir il henüz bulunmuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde görülecek yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 14 derece) olmak üzere tüm yurtta azalacağı tahmin ediliyor.
YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?
İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları, öğrenci ve velileri okulların tatil olup olmayacağı konusunda endişelendirdi. 27 Kasım 2023 Pazartesi günü için İstanbul Valiliği tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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