Sivas okullar tatil mi son dakika? 27 Kasım Pazartesi Sivas’ta okullar tatil edildi mi? Milli Eğitim Bakanlığı - Valilik son dakika açıklamaları!

SİVAS' TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

27 Kasım 2023 Pazartesi kar tatili olan bir il henüz bulunmuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde görülecek yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 14 derece) olmak üzere tüm yurtta azalacağı tahmin ediliyor.