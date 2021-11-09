10 Kasım üniversiteler tatil mi? Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün edebiyete intikalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla yurt genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek. 10 Kasım dolayısıyla üniversitelerde tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, yarın üniversiteler açık mı? 10 Kasım üniversiteler tatil mi? Çarşamba günü ünivesiteler kapalı mı olacak? İşte cevaplar...

10 KASIM'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, bu sene çarşamba gününe denk geliyor. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için, eğitim öğretim ile birlikte normal iş günü de devam edecek.