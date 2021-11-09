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MEB'den "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" kitabı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 09.11.2021
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MEB’den İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında kitabı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) çocuklara yönelik hazırlanan "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" kitabı, temel ilk yardım uygulamalarını hikayeler eşliğinde anlatıyor.

Dünya Çocuk Kitapları Haftası'nda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmaları sonucu yayınlanan kitabın yazar kadrosunda, akademisyenler ve alanında uzman isimler bulunuyor.

Kitapta, temel ilk yardım uygulamaları, hikayeler ve bunu destekleyen görseller eşliğinde anlatılıyor.

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