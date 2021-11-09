İBB bursu ne zaman açıklanır? 2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Son durum...

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için verilecek olan burs için başvuru yapan öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyor. 4 taksit şeklinde verilen İBB bursu, İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik veriliyor. Peki, İBB bursu ne zaman açıklanır? 2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak. Ayrıca, öğrenciler İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.