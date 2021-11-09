İBB bursu ne zaman açıklanır? 2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Son durum...
İBB bursu ne zaman açıklanır? Genç Üniversiteliler başlığı altında verilen burs için başvurular tamamlandı. İBB bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, İBB bursu ne zaman açıklanır? 2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için verilecek olan burs için başvuru yapan öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyor. 4 taksit şeklinde verilen İBB bursu, İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik veriliyor. Peki, İBB bursu ne zaman açıklanır? 2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak. Ayrıca, öğrenciler İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
İBB BURSU NE KADAR?
İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. İlk taksit 1200 TL, ikinci taksit 1000 TL ve üçüncü taksit ise 1000 TL olarak hesaplara yatırılıyor.
İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* T.C. vatandaşı olmak
* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi
* Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
* Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
İBB BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
* Açık öğretimde okuyanlar
* Uzaktan öğretim görenler
* Ücretli değişim programında bulunanlar
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