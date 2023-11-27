15 tatil ne zaman 2024? 2. ara tatil hangi tarihte başlayacak? MEB 2023-2024 TAKVİMİ!
"15 tatil ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı tatil takvimini açıkladı ve öğrencilerin uzun zamandır beklediği sömestr tatili tarihleri de belli oldu. İşte tatil takvimine dair detaylar!
"2. ara tatil ne zaman başlıyor?" sorusu öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte tatil tarihleri belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak 2024? İşte MEB tatil tarihleri...
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Buna göre yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.
OKULLARDA 2. ARA TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN?
İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
YENİ EĞİTİM DÖNEMİ BAŞLAMA TARİHİ
Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.
ARA TATİL KALKIYOR MU?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil ile ilgili açıklamasında, "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor, şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme.
Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz" ifadelerine yer verdi.
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- 15 tatil ne zaman 2024? 2. ara tatil hangi tarihte başlayacak? MEB 2023-2024 TAKVİMİ!
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