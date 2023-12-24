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Yarın okullar tatil mi son dakika? 25 Aralık okullar hangi illerde tatil edildi? MEB - Valilik açıklamaları...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2023 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
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Yarın okullar tatil mi son dakika? 25 Aralık okullar hangi illerde tatil edildi? MEB - Valilik açıklamaları...

"25 Aralık Pazartesi okullar tatil mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları eğtimi de etkiledi. Son dakika açıklaması sonrası öğrenci ve veliler, okulların tatil olup, olmayacağını araştırıyor. Peki, yarın okul var mı, tatil mi? İşte, son dakika Valilik açıklamaları...

"Yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Ülkemizde yaşanan olumsuz hava koşulları eğtimi de etkiliyor. Son dakika açıklaması sonrası öğrenci ve veliler okulların tatil olup, olmayacağını araştırıyor. Peki, yarın okul var mı, tatil mi? İşte, son dakika Valilik açıklamaları...

25 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

ARDAHAN'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA!

Şu ana kadar okullar, sadece Ardahan ilimizde tatil edildi. Konuya ilişkin resmi açıklamalar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

Ulaşımın aksaması dolayısıyla tüm okulların yarın tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

VALİLİKTEN UYARI!

!Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!

Vatandaşlarımızın Rüzgar lodos yönünden eseceği için soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesine dikkat etmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

25 Aralık Pazartesi günü İç Anadolu Bölgesi'nde ve Ege Bölgesi'nin bir bölümünde puslu bir hava hakim olacak.

Doğu Anadolu'da bazı illerde ise kar yağışı bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU RAPORU!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Kırklareli, Kütahya, Hatay, Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Artvin, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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