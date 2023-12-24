AÖL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2024? MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuç tarihi...

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1. dönem sınavları bugün itibarıyla başladı ve bugün sona erecek. Sınavların ardından öğrenciler, sonuçları ve başarı durumlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, AÖL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2024?