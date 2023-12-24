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AÖL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2024? MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuç tarihi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2023
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AÖL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2024? MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınav sonuç tarihi...

"AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Açıköğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. AÖL 1. dönem sınavları, bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları, öğrencilerin merakla beklediği bilgiler arasında yer alıyor. İşte, AÖL 1. dönem sınav sonuç tarihi...

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1. dönem sınavları bugün itibarıyla başladı ve bugün sona erecek. Sınavların ardından öğrenciler, sonuçları ve başarı durumlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, AÖL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2024?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

MEB, AÖL 1. dönem sınav tarihini paylaştı. Buna göre öğrenciler, 24 Ocak 2024 tarihinden itibaren sınav sonucunu öğrenebilecek.

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak.

AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AÖL 1. dönem sınav tarihini paylaştı.

Buna göre; Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları, 24 Ocak 2024 tarihinden itibaren duyurulacak.

Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.

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