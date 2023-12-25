Okullar tatil mi son dakika? Bugün ve yarın okullar hangi illerde tatil edildi? MEB Valilik "Kar tatili" açıklamaları...

ARTVİN'DE EĞİTİME 'KAR' ENGELİ



Kar yağışı nedeniyle Artvin'de eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.



Artvin Valisi Cengiz Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kent genelinde kar ve olası buzlanma olaylarına karşı tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Vali Ünsal paylaşımında, "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Artvin merkezde 25 Aralık Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kuru ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerinde bulundu.