Okullar tatil mi son dakika? Bugün ve yarın okullar hangi illerde tatil edildi? MEB Valilik "Kar tatili" açıklamaları...
"Yarın okullar tatil mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları eğitimi de etkiledi. Meteoroloji'den yapılan uyarılar ardından öğrenci ve veliler, Valilikler tarafından yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İşte haberin detayları...
"Yarın okullar tatil mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Meteoroloji, ülke genelinde il il hava durumu tahminlerini yayınlayarak art arda uyarılarda bulunuyor. Yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle öğrenciler ve ailelere, okulların açık olup olmayacağı konusunda araştırmalar yapıyor. İşte, Valilik son dakika tatil açıklamaları...
25 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
Şu ana kadar 14 ilde okullar tatil edildi. Konuya ilişkin açıklamalar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
ARDAHAN'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA!
Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.
Ulaşımın aksaması dolayısıyla tüm okulların yarın tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
ERZURUM'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA
Erzurum Valiliği tarafından yayımlanan açıklamada, ''Erzurum'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda, 25 Aralık 2023 Pazartesi günü, eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir.'' ifadeleri yer aldı.
Öte yandan Çat, Tekman, Karayazı, Hınıs, Aşkale, İspir ve Pasinler kaymakamlıkları da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara bir gün ara verildiğini duyurdu.
BİNGÖL'ÜN KARLIOVA İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karlıova ilçesinde aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte birçok yollar karla kaplandı, ilçeye bağlı 23 köy yolu da ulaşıma kapandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ise eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği belirtilerek, "Karlıova ilçemiz merkez ve köy okullarının tamamı, 25 Aralık Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır" denildi.
KASTAMONU'DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ
Bir tatil haberi ge Kastamonu'dan geldi. Kennte taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, özellikle köylerde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Köylerimizdeki yoğun kar yağışının ardından köy yollarımızda gece buzlanma olacağı değerlendirildiğinden, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize münhasır olmak kaydıyla, pazartesi günü il genelinde, eğitim ve öğretime ara verilmiştir."
AĞRI'DA OKULLAR TATİL
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Ağrı'da da eğitime bir gün ara verildi. Ağrı Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde 25 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.
İl genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.
ARTVİN'DE EĞİTİME 'KAR' ENGELİ
Kar yağışı nedeniyle Artvin'de eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kent genelinde kar ve olası buzlanma olaylarına karşı tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Vali Ünsal paylaşımında, "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Artvin merkezde 25 Aralık Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kuru ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerinde bulundu.
VAN'IN 4 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Van'da ise olumsuz hava koşulları nedeniyle Çaldıran ilçesindeki tüm okullarda, Muradiye, Çatak ve Özalp ilçelerinde de taşıma kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.
Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, yoğun kar ve yollarda buzlanma tehlikesi dolayısıyla yarın taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çaldıran ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile diğer eğitim kurumlarının yarın tatil edildiği duyuruldu.
Çatak ve Özalp ilçelerinde de yoğun kar ve bazı mahalle yollarının kapalı olması nedeniyle taşıma kapsamındaki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
KARS VE ERZİNCAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Kars'ta kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, soğuk hava koşulları nedeniyle olası buzlanma riskine karşı tüm okulların yarın tatil edildiği bildirildi.
Ayrıca, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve 60 yaş üstü personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de olumsuz hava koşulları etkili oluyor.
Refahiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı, gece oluşabilecek buzlanma riski ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle, 25 Aralık Pazartesi ilçe genelinde eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ile kronik hastalığı bulunan personelinde 25 Aralık tarihinde idari izinli sayılacakları kaydedildi.
BİTLİS'TE EĞİTİME KAR ENGELİ
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Ahlat ilçemizde 25 Aralık 2023 tarihinde taşımalı eğitim veren okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.
TUNCELİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ!
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Pülümür Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; "İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Aralık 2023 Pazartesi günü ilçemizdeki okullarda eğitim öğretime (1) bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
OKULLARIN TATİL OLDUĞU DİĞER İLLER
Ayrıca, Bayburt il genelinde, Giresun'un Çamoluk, Erzincan'ın Refahiye ilçelerinde okullar tatil edilirken, Karabük'ün Ovacık ve Eflani ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
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- Okullar tatil mi son dakika? Bugün ve yarın okullar hangi illerde tatil edildi? MEB Valilik "Kar tatili" açıklamaları...
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