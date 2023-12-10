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Yarın okullar tatil mi son dakika? 11 Aralık Pazartesi kar tatili olacak mı, hangi illerde? MEB Valilik açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 10.12.2023
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Yarın okullar tatil mi son dakika? 11 Aralık Pazartesi kar tatili olacak mı, hangi illerde? MEB Valilik açıklamaları...

"Pazartesi okullar tatil mi olacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Son günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları, öğrenci ve velilerin okullar tatil olacak mı sorusunu gündeme getirmesine sebep oluyor. Meteoroloji'den gelen bilgilere göre bazı illerde sağanak yağış, karla karışık yağmur ve kar gibi hava olayları bekleniyor. Peki, 11 Aralık okullar tatil olacak mı? İşte kar tatili son dakika açıklamaları...

Son günlerde etkisini artıran olumsuz hava koşulları, özellikle pazartesi günü için okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Sağanak yağış, karla karışık yağmur ve kar beklentisi, öğrenci ve velileri merak içinde bıraktı. İşte haberin detayları...

11 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

11 Aralık yani yarın okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz bir resmi açıklama gelmedi. Valilikten açıklama geldiği zaman haberimize eklenecektir.

METEOROLOJİ'DEN UYARI!

Meteoroloji'nin 10 - 16 Aralık haftası için tahminlerine göre; hava sıcaklıklarının artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Erzincan Tunceli ve Sinop için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin güney ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Antalya'nın doğu çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile (Mardin hariç) Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz kıyıları ile Karabük, Kastamonu, Kocaeli ve Sakarya ile Bolu'nun kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin 10 - 16 Aralık haftası için tahminlerine göre; hava sıcaklıklarının artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Erzincan Tunceli ve Sinop için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin güney ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Antalya'nın doğu çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile (Mardin hariç) Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz kıyıları ile Karabük, Kastamonu, Kocaeli ve Sakarya ile Bolu'nun kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

KAR UYARISI YAPILAN İLLER!

10 Aralık Pazar: Bolu, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari

12 Aralık Salı: Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis

13 Aralık Çarşamba: Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis

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