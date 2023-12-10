Yarın okullar tatil mi son dakika? 11 Aralık Pazartesi kar tatili olacak mı, hangi illerde? MEB Valilik açıklamaları...

Batı Karadeniz kıyıları ile Karabük, Kastamonu, Kocaeli ve Sakarya ile Bolu'nun kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin 10 - 16 Aralık haftası için tahminlerine göre; hava sıcaklıklarının artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Erzincan Tunceli ve Sinop için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.