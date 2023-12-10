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BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA? 11 Aralık 2023 Bolu'da okullar tatil edildi mi? MEB-Valilik açıklaması...

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Giriş Tarihi: 10.12.2023
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BOLU’DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA? 11 Aralık 2023 Bolu’da okullar tatil edildi mi? MEB-Valilik açıklaması...

"Bolu'da yarın okullar tatil mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 36 kente sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Özellikte Bolu'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle öğrenci ve veliler okulların tatil durumunu sorguluyor. Peki, Bolu'da okullar tatil mi olacak, açıklama geldi mi? İşte haberin detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde 36 kente sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapmasının ardından Bolu'da akşam saatlerinde artan kar yağışı, öğrenci ve veliler arasında "Yarın Bolu'da okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. İşte son dakika kar tatli açıklamaları...

BOLU'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR!

AA'nın haberine göre; Otoyolun Cankurtaran mevkisinde sabah başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı güzergahta karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Ulaşımda aksama yaşanmazken, trafik ve karayolları ekipleri sürücüleri bölgede etkili olan kar yağışı konusunda uyardı.

Denetimlerini sürdüren ekipler, sürücüleri araçlarına kış lastiği taktırmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL OLUR MU?

Bolu'da 11 Aralık Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

36 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Sarı kodlu uyarı yapılan iller:

Ankara, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şanlıurfa, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce.

Turuncu kodlu uyarı yapılan iller:

Adana, Adıyaman, Antalya, Diyarbakır, Mersin ve Sakarya.

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