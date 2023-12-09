İSG sınavı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta? 2023 İş Sağlığı ve Güvenliği İSG/2 kaç dakika, kaç soru?

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sınavına katılacak adaylar, sınav süresi ve başlama saati hakkında detayları merak ediyor. 26 Ekim-2 Kasım 2023 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan İSG sınavı, bu hafta sonu ÖSYM tarafından düzenlenecek. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nda (2023-İSG), adaylara 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacak. Peki İSG sınavı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta? 2023 İSG/2 kaç dakika, kaç soru?

İSG SINAVI NE ZAMAN?