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İSG sınavı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta? 2023 İş Sağlığı ve Güvenliği İSG/2 kaç dakika, kaç soru?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2023
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İSG sınavı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta? 2023 İş Sağlığı ve Güvenliği İSG/2 kaç dakika, kaç soru?

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sınavına katılacak adaylar, sınav süresi ve başlama saati hakkında detayları merak ediyor. 26 Ekim-2 Kasım 2023 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan İSG sınavı, bu hafta sonu ÖSYM tarafından düzenlenecek. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nda (2023-İSG), adaylara 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacak. Peki İSG sınavı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta? 2023 İSG/2 kaç dakika, kaç soru?

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sınavına katılacak adaylar, sınav süresi ve başlama saati hakkında detayları merak ediyor. 26 Ekim-2 Kasım 2023 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan İSG sınavı, bu hafta sonu ÖSYM tarafından düzenlenecek. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nda (2023-İSG), adaylara 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacak. Peki İSG sınavı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta? 2023 İSG/2 kaç dakika, kaç soru?

İSG SINAVI NE ZAMAN?

İSG/2 Sınavı ise 10 Aralık 2023 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

İSG SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır. Her testte 50 soru yer alacaktır. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecektir.

Testler içinde ortak sorular da yer alabilecektir.

1) İş Yeri Hekimliği Testi

2) C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

3) B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

4) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

5) Diğer Sağlık Personeli Testi

Sertifika alanlarına bağlı olarak sınava başvuran aday sayısının 3.000 ve altında olduğu durumlarda, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde kısmen ya da tamamen yazılı sınav yapılabilecektir. Yazılı sınavda en az 20 açık uçlu soru yer alacaktır. 5.000 ve altında adayın başvurduğu sertifika alanlarında sınav, elektronik ortamda Ankara'da yapılabilecektir. İSG/1 Sınavında tüm sertifika alanlarında sınav yapılacaktır ancak, İSG/1 Sınavına başvuran aday sayısının 100 ve 100'ün altında olduğu sertifika alanlarında İSG/2 Sınavı yapılmayacaktır.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 ÖSYM sınav takvimine göre İSG sınav sonuçları 3 Ocak 2024 tarihinde ilan edilecek.

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