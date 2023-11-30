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Yarın okullar tatil mi son dakika? 1 Aralık 2023 Ankara'da okullar tatil edildi mi? MEB - Valilik açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 30.11.2023
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Yarın okullar tatil mi son dakika? 1 Aralık 2023 Ankara’da okullar tatil edildi mi? MEB - Valilik açıklamaları...

"1 Aralık Cuma günü Ankara'da okullar tatil mi?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Meteoroloji'nin sarı ve turuncu kodlu uyarıları sonrası olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı illerde okullar tatil edilmişti. Şimdi ise gözler, Ankara Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? İşte haberin detayları...

"1 Aralık okullar tatil olacak mı son dakika?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Ülke genelinde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle bazı illerde eğitime 1-2 süreyle ara verilmişti. Şimdi ise Ankara'da yaşayanlar Meteoroloji uyarıları sonrası okulların tatil edilip edilmeyeceğini sorguluyor. Peki yarın okullar tati mi? İşte MEB Valilik son dakika açıklamaları...

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara ve diğer illerde yaşayan kişiler, devam eden fırtına ve yağışla birlikte okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Konuyla ilgili henüz Ankara Valiliği'nden bir açıklama gelmedi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, Batı Karadeniz'de (Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak) güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, kuzeybatısı ile Kırıkkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5 GÜN HAVA DURUMU TAHMİNİ

-Perşembe Sağanak Yağışlı 8°C 13°C

-Cuma Az Bulutlu 7°C 15°C

-Cumartesi Az Bulutlu 8°C 15°C

-Pazar Az Bulutlu 7°C 14°C

-Pazartesi Az Bulutlu 7°C 13°C

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