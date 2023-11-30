Yarın okullar tatil mi son dakika? 1 Aralık 2023 Ankara’da okullar tatil edildi mi? MEB - Valilik açıklamaları...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, Batı Karadeniz'de (Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak) güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, kuzeybatısı ile Kırıkkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.