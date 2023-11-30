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2. ara tatil ne zaman 2023-2024? İkinci ara tatil ne zaman başlayacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2023 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
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2. ara tatil ne zaman 2023-2024? İkinci ara tatil ne zaman başlayacak?

Okullarda 2. ara tatilin ne zaman başlayacağı öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez ara tatil yapan milyonlarca öğrenci, dinlenmek için ikinci ara tatil tarihini öğrenmek istiyor. Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte haberin detayları...

2. ara tatil ne zaman 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. İlk ara tatilin sona ermesi sonrası öğrenciler, ikinci ara tatilin ne zaman başlayıp, biteceğini sorguluyor. İşte 2023-2024 MEB ara tatil tarihleri...

2023-2024 İKİNCİ ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde ikinci dönem ara tatili 8 Nisan - 12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

15 TATİL (YARIYIL) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı akademik takvimine göre bu yıl sömestr ara tatili 22 Ocak 2024 - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 5 Şubat Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Öte yandan okullar 14 Haziran 2024 Cuma günü sonlanacak.

ARA TATİL İLLERE GÖRE DEĞİŞECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatil ile ilgili açıklamasında, ''Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme.

Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. 'Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz.'' ifadelerine yer verdi.

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