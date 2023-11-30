2. ara tatil ne zaman 2023-2024? İkinci ara tatil ne zaman başlayacak?

ARA TATİL İLLERE GÖRE DEĞİŞECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatil ile ilgili açıklamasında, ''Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme.