2. ara tatil ne zaman 2023-2024? İkinci ara tatil ne zaman başlayacak?
Okullarda 2. ara tatilin ne zaman başlayacağı öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez ara tatil yapan milyonlarca öğrenci, dinlenmek için ikinci ara tatil tarihini öğrenmek istiyor. Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte haberin detayları...
2. ara tatil ne zaman 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. İlk ara tatilin sona ermesi sonrası öğrenciler, ikinci ara tatilin ne zaman başlayıp, biteceğini sorguluyor. İşte 2023-2024 MEB ara tatil tarihleri...
2023-2024 İKİNCİ ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde ikinci dönem ara tatili 8 Nisan - 12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
15 TATİL (YARIYIL) NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı akademik takvimine göre bu yıl sömestr ara tatili 22 Ocak 2024 - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 5 Şubat Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Öte yandan okullar 14 Haziran 2024 Cuma günü sonlanacak.
ARA TATİL İLLERE GÖRE DEĞİŞECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatil ile ilgili açıklamasında, ''Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme.
Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. 'Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz.'' ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. ara tatil ne zaman 2023-2024? İkinci ara tatil ne zaman başlayacak?
- AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? Malatya ilçe belediye başkan adayları...
- İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 2023! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç? Alibey, Ömerli, Elmalı barajı...
- Yarın okullar tatil mi son dakika? 1 Aralık 2023 Ankara'da okullar tatil edildi mi? MEB - Valilik açıklamaları...
- PA 10 bin polis alımı ne zaman? 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Beşiktaş - Club Brugge maçı CANLI İZLE! 30 Kasım 2023 Beşiktaş - Club Brugge maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri...
- FB MAÇI CANLI İZLE! 30 Kasım 2023 Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek 2023?
- Gelinim Mutfakta 30 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- TOKİ 7 ilde aylık 4.181 TL taksitle ev sahibi yapıyor! %25 peşinat+120 ay vade için kimliğinizle başvurun! 2+1, 3+1 daireler 1.522.775 TL...
- Nordsjaelland Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz izlenir mi? Nordsjaelland-FB mücadelesi muhtemel 11'ler
- Kıdem tazminatı değişiyor, hesaplama sil baştan yapıldı! 399.380,54 TL ödeme: 2024'te maaşa göre kim ne kadar alacak? 1-3-5-10-15-20 YIL...