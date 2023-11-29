ÖSYM ALES/3 sonuç sorgulama | 2023 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?
Yükseköğretim kurumlarına lisansüstü eğitim için başvuruda bulunan adaylar için heyecan verici bir dönem başlıyor. 2023 yılının üçüncü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 19 Kasım'da gerçekleştirildi. Sınav sonuçları, adayların gelecekteki akademik kariyerlerini belirleyecek önemli bir faktör olarak bekleniyor. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?
Yükseköğretim kurumlarına lisansüstü eğitim için başvuruda bulunan adaylar için heyecan verici bir dönem başlıyor. 2023 yılının üçüncü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 19 Kasım'da gerçekleştirildi. Sınav sonuçları, adayların gelecekteki akademik kariyerlerini belirleyecek önemli bir faktör olarak bekleniyor. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?
ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuç tarihi belli oldu.
Buna göre; ALES/3 sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, 19 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20'den itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.
Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM ALES/3 sonuç sorgulama | 2023 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?
- Memura 3600 ek gösterge artışı! %50 zamda ilave çifte kazanç müjdesi! Öğretmen, hemşire, avukat, polis maaşına...
- MEB'den son dakika müfredat kararı! Binlerce öğrenci için değişiklik! Derslerde artık...
- 23.918.074 kişi Mars'a gidiyor! NASA "Send your name" butonunu açtı! Türkiye'den binlerce kişi başvurdu
- Futbol tarihine geçecek değişiklik! Sarı ve kırmızı kartının yanına artık...
- Altın yatırımcısına adım adım rapor çıktı! Adeta uçuşa geçti, 1 yılda %74 kar! Gram, çeyrek, yarım, tam altın %600 üstü...
- Emeklinin kök maaşına %4 ek iyileştirme artışı şekillendi! %40'lık zam yeni tahmini oluşturdu! 7.500 TL alana 6-12 puanlık pay ilave...
- Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2024 Ocak ayında ne kadar, kaç TL artacak? Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama ekranı
- Vapur seferleri iptal edildi mi? 29 Kasım Çarşamba İstanbul'da feribot seferleri son durum ne, iptal mi? İDO, BUDO, Şehir hatları sorgulama ekranı...
- 2. Torba yasada 6 temel madde listelendi! Meclis'te milyonların yüzünü güldürecek detaylar! 2000 sonrasına emeklilik, maaş zammı, taşerona kadro
- Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB AÖL 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- Bursa'da yarın okullar tatil mi son dakika? 29 Kasım Bursa'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...