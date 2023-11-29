ÖSYM ALES/3 sonuç sorgulama | 2023 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

Yükseköğretim kurumlarına lisansüstü eğitim için başvuruda bulunan adaylar için heyecan verici bir dönem başlıyor. 2023 yılının üçüncü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 19 Kasım'da gerçekleştirildi. Sınav sonuçları, adayların gelecekteki akademik kariyerlerini belirleyecek önemli bir faktör olarak bekleniyor. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?