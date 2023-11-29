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ÖSYM ALES/3 sonuç sorgulama | 2023 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2023
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ÖSYM ALES/3 sonuç sorgulama | 2023 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

Yükseköğretim kurumlarına lisansüstü eğitim için başvuruda bulunan adaylar için heyecan verici bir dönem başlıyor. 2023 yılının üçüncü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 19 Kasım'da gerçekleştirildi. Sınav sonuçları, adayların gelecekteki akademik kariyerlerini belirleyecek önemli bir faktör olarak bekleniyor. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

Yükseköğretim kurumlarına lisansüstü eğitim için başvuruda bulunan adaylar için heyecan verici bir dönem başlıyor. 2023 yılının üçüncü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 19 Kasım'da gerçekleştirildi. Sınav sonuçları, adayların gelecekteki akademik kariyerlerini belirleyecek önemli bir faktör olarak bekleniyor. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, 19 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20'den itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.

Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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