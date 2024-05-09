Yarın okullar tatil edildi mi? 10 Mayıs 2024 Cuma günü ders var mı sorusunun cevabı MEB’den geldi

İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesi öğretmenler tarafından büyük tepki topladı. Bu sebeple öğretmenler ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. Öğrenciler ve öğrenci velileri ise yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini şimdiden araştırmaya başladı. Konuya ilişkin cevap ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geldi. İşte yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklama…