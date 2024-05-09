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Yarın okullar tatil edildi mi? 10 Mayıs 2024 Cuma günü ders var mı sorusunun cevabı MEB’den geldi

Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Yarın okullar tatil edildi mi? 10 Mayıs 2024 Cuma günü ders var mı sorusunun cevabı MEB’den geldi

Öğretmenlerin ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıklamasının ardından öğrenci ve veliler yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Sosyal medyada konuşulmaya başlanan konuya ilişkin ise MEB’den açıklama geldi. Peki 10 Mayıs 2024 Cuma günü okullar tatil mi edildi. İşte merak edilen açıklama…

İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesi öğretmenler tarafından büyük tepki topladı. Bu sebeple öğretmenler ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. Öğrenciler ve öğrenci velileri ise yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini şimdiden araştırmaya başladı. Konuya ilişkin cevap ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geldi. İşte yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklama…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

Öğretmenlerin ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıklamasının ardından sosyal medya da "yarın okullar tatil mi" söylentilerine ilişkin açıklama geldi.

MEB söz konusu iddiaları yalanlayarak eğitimin kaldığı yerden devam edeceğini bildirip bu çağrıların sendikalı öğretmenleri ilgilendiren bir çağrı olduğunu vurguladı.

ÖĞRETMENLER DERSE GİRMEDİ

Sendikaya bağlı öğretmenler, Oktugan'ın öldürülmesine karşı tepki göstermek amaçlı bugün ilk derse girmedi.

NE OLMUŞTU?

İSTANBUL Eyüpsultan'da özel bir lisede okuyan Iraklı 17 yaşındaki Y.K., Aralık 2023'te disiplin suçları nedeniyle okuldan atıldı. Önceki gün okula gelen Y.K., lisenin müdürü 74 yaşındaki İbrahim Oktugan'ın odasına girerek tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı. Oktugan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin gözü önünde işlenen bu cinayet Türkiye'yi derinden sarstı. İbrahim öğretmenin katledildiği okulda dün matem havası hâkimdi. Ders yapılmadı. Öğretmen ve öğrenciler de tam anlamıyla şoktaydı. Cinayete en büyük tepki eğitim sendikalarından geldi. Eğitim Bir-Sen yaptığı açıklamada, "Öğretmenler olarak canımızı almaya kadar varan şiddete sessiz kalamayız. Caydırıcı yasal düzenleme için 10-17 Mayıs arası imza kampanyası düzenliyoruz" dedi.

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