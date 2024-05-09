Yarın okullar tatil edildi mi? 10 Mayıs 2024 Cuma günü ders var mı sorusunun cevabı MEB’den geldi
Öğretmenlerin ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıklamasının ardından öğrenci ve veliler yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Sosyal medyada konuşulmaya başlanan konuya ilişkin ise MEB’den açıklama geldi. Peki 10 Mayıs 2024 Cuma günü okullar tatil mi edildi. İşte merak edilen açıklama…
İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesi öğretmenler tarafından büyük tepki topladı. Bu sebeple öğretmenler ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. Öğrenciler ve öğrenci velileri ise yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini şimdiden araştırmaya başladı. Konuya ilişkin cevap ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geldi. İşte yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklama…
YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?
Öğretmenlerin ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıklamasının ardından sosyal medya da "yarın okullar tatil mi" söylentilerine ilişkin açıklama geldi.
MEB söz konusu iddiaları yalanlayarak eğitimin kaldığı yerden devam edeceğini bildirip bu çağrıların sendikalı öğretmenleri ilgilendiren bir çağrı olduğunu vurguladı.
ÖĞRETMENLER DERSE GİRMEDİ
Sendikaya bağlı öğretmenler, Oktugan'ın öldürülmesine karşı tepki göstermek amaçlı bugün ilk derse girmedi.
NE OLMUŞTU?
İSTANBUL Eyüpsultan'da özel bir lisede okuyan Iraklı 17 yaşındaki Y.K., Aralık 2023'te disiplin suçları nedeniyle okuldan atıldı. Önceki gün okula gelen Y.K., lisenin müdürü 74 yaşındaki İbrahim Oktugan'ın odasına girerek tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı. Oktugan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öğrencilerin ve öğretmenlerin gözü önünde işlenen bu cinayet Türkiye'yi derinden sarstı. İbrahim öğretmenin katledildiği okulda dün matem havası hâkimdi. Ders yapılmadı. Öğretmen ve öğrenciler de tam anlamıyla şoktaydı. Cinayete en büyük tepki eğitim sendikalarından geldi. Eğitim Bir-Sen yaptığı açıklamada, "Öğretmenler olarak canımızı almaya kadar varan şiddete sessiz kalamayız. Caydırıcı yasal düzenleme için 10-17 Mayıs arası imza kampanyası düzenliyoruz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Anneler günü yaklaşıyor! Her bütçeye uygun klasik, farklı, özel hediye fikirleri
- En Düşük 39.452 TL Ödenecek! Memura Emekliye Temmuz Zam Oranı Ayyuka Çıktı! Polis, Öğretmen, Hemşire, Jandarma...
- Emekliye %38'lik zam ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya maaş tablosu A'dan Z'ye hesaplandı! 10.000, 11.500, 13,250 TL alana...
- Bilim adamları açıkladı: Dünya'nın sıcaklığı -160'a kadar inecek! Kıyamet gibi gerçek
- Dizel benzinli aracı olanlara müjde geldi! Artık hep tek gösterge olacak
- İl Haritası Değişiyor! Türkiye'de 82-83-84 Plaka Kodu Sahibi Olma Sırası Bu İlçelerde!
- MEB kararını verdi: Mini bayram tatili uzatılıyor mu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar ve öğretmenler dikkat!
- SGK tabloyu oluşturdu, hesabınızı yapın! 5400 4500 1600 güne şekillendi: Prim eksiğine...
- Emekliye 17.850 TL'lik ödeme listesi! Şahane haber 4C, SSK, Bağ-Kur'luya saat 6.30'da geldi! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...
- Çamaşır suyu lekesi kabusu bitti! Pamukla biraz sürün ve işte sonuç
- Padişahlar yanından ayırmazdı: Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri zımba gibi yapıyor
- Sadece %1 yüksek IQ'lu dahiler gizlenen hatayı 10 saniyede bulabilir! ️