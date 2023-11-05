Yarın okullar tatil mi, ara tatil ne zaman başlıyor? 6 Kasım Pazartesi okul var mı, yok mu? Lise, ortaokul, ilkokul, anaokulu 9 günlük tatil başlangıcı...

Öğrenciler için yoğun ders temposundan uzaklaşmak ve biraz dinlenmek fırsatı sunan ara tatil dönemi, 9 gün boyunca sürecek. Öğrencilerin ve ailelerin tatil planlarını şekillendirebilmek adına önemli bir referans olan 2023-2024 ara tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri, büyük bir önem taşıyor. Bu dönem, öğrencilerin enerjilerini toplamaları ve dinlenmeleri için bir fırsat sunacak. Peki yarın okullar tatil mi, ara tatil ne zaman başlıyor? 6 Kasım Pazartesi okul var mı, yok mu?

YARIN OKUL VAR MI, YOK MU?

Yarın (6 Kasım Pazartesi) eğitim öğretim aynı şekilde devam edecek.

İLK ARA TATİL TAKVİMİ