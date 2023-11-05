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Yarın okullar tatil mi, ara tatil ne zaman başlıyor? 6 Kasım Pazartesi okul var mı, yok mu? Lise, ortaokul, ilkokul, anaokulu 9 günlük tatil başlangıcı...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2023
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Yarın okullar tatil mi, ara tatil ne zaman başlıyor? 6 Kasım Pazartesi okul var mı, yok mu? Lise, ortaokul, ilkokul, anaokulu 9 günlük tatil başlangıcı...

Kasım ayının başlamasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci ve veli, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen ara tatil takvimini heyecanla beklemeye başladı. Yılda iki kez gerçekleşen ara tatil dönemlerinden ilki için geri sayım sürüyor. Öğrenciler arama motorlarında "Lise, ortaokul, ilkokul, anaokulu 9 günlük tatil başlangıcı ne zaman?" sorusunu araştırıyor. Peki yarın okullar tatil mi, ara tatil ne zaman başlıyor?

Öğrenciler için yoğun ders temposundan uzaklaşmak ve biraz dinlenmek fırsatı sunan ara tatil dönemi, 9 gün boyunca sürecek. Öğrencilerin ve ailelerin tatil planlarını şekillendirebilmek adına önemli bir referans olan 2023-2024 ara tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri, büyük bir önem taşıyor. Bu dönem, öğrencilerin enerjilerini toplamaları ve dinlenmeleri için bir fırsat sunacak. Peki yarın okullar tatil mi, ara tatil ne zaman başlıyor? 6 Kasım Pazartesi okul var mı, yok mu?

YARIN OKUL VAR MI, YOK MU?

Yarın (6 Kasım Pazartesi) eğitim öğretim aynı şekilde devam edecek.

İLK ARA TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL TAKVİMİ

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

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