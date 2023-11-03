ALES/3 sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? ALES ne zaman kasım ayının kaçında, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen ALES/3 sınavı için geri sayım devam ederken, sınav giriş belgesinin yayımlanma tarihi adaylar arasında merak konusu oldu. Başvuruların 9 Ekim'e kadar alındığı bu sınavda, katılacak adaylar için sınav giriş belgesi büyük bir önem taşıyor. Peki ALES/3 sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?
ALES/3 sınav giriş belgesi sıklıkla araştırılanlar arasında yerini aldı. Akademik kariyer yapmayı hedefleyen adaylar için kritik öneme sahip olan sınava ilişkin tüm detaylar merak ediliyor. Peki ALES/3 sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? ALES ne zaman kasım ayının kaçında? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
ALES 3 NE ZAMAN?
2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/3, 19 Kasım tarihinde uygulanacak.
Sınava katılacakların sınav giriiş belgeleri henüz yayımlanmadı. Ancak sınavdan bir hafta önce ÖSYM tarafından erişime sunulması bekleniyor.
ALES SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN!
ALES 3 SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
Sınav ardından adayların sonuçları da osym.gov.tr adresinden 5 Aralık 2023 tarihinde erişime sunulacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kanarya'ya 1.90'lık dev stoper; İsmail Kartal alırsa şampiyonluk garanti! Fenerbahçeliler havaya uçtu!
- Bu yöntemle yaprak sarması serçe parmağı kıvamında incecik oluyor! Egeliler sır gibi saklıyordu...
- Çamaşır yıkarken kıl, tüy, saç ne varsa çekiyor: Makinenin içine 4 adet atmanız yeterli!
- 3 Kasım Ateş Kuşları yeni bölüm özeti! 29. Bölümde neler oldu?
- Galatasaray-Kasımpaşa maç sonucu! 3 Kasım Cuma GS-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
- 7.000 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıkarıldı! Emekliye müjdeli duyuru saat 18.15'te yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine bir jest daha
- Galatasaray'ın 70 dakikalık şovu bonservis bedelini uçurdu! İngiliz devinden 20 milyon euroluk teklif!
- SGK'dan son dakika müjdesi: 1800 prim, 10 yıl sigortalı olanlar listeye girdi! O yaştakiler erken emekli olabilecek...
- 3 AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ! Dini günler takvimi 2024: Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman?
- Genel af yolda mı 2023? Mahkumlara af ne zaman gelecek? 7. Yargı Paketi maddeleri, infaz indirimi...
- Rapor parası ne zaman yatar? Rapor parası hesaplama 2023! SGK T.C. no ile sorgulama
- Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 yılında asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte rakamlar...