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ALES/3 sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? ALES ne zaman kasım ayının kaçında, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.11.2023
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ALES/3 sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? ALES ne zaman kasım ayının kaçında, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen ALES/3 sınavı için geri sayım devam ederken, sınav giriş belgesinin yayımlanma tarihi adaylar arasında merak konusu oldu. Başvuruların 9 Ekim'e kadar alındığı bu sınavda, katılacak adaylar için sınav giriş belgesi büyük bir önem taşıyor. Peki ALES/3 sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

ALES/3 sınav giriş belgesi sıklıkla araştırılanlar arasında yerini aldı. Akademik kariyer yapmayı hedefleyen adaylar için kritik öneme sahip olan sınava ilişkin tüm detaylar merak ediliyor. Peki ALES/3 sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? ALES ne zaman kasım ayının kaçında? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

ALES 3 NE ZAMAN?

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/3, 19 Kasım tarihinde uygulanacak.

Sınava katılacakların sınav giriiş belgeleri henüz yayımlanmadı. Ancak sınavdan bir hafta önce ÖSYM tarafından erişime sunulması bekleniyor.

ALES SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

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ALES 3 SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Sınav ardından adayların sonuçları da osym.gov.tr adresinden 5 Aralık 2023 tarihinde erişime sunulacak.

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