ALES/3 sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? ALES ne zaman kasım ayının kaçında, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ALES/3 sınav giriş belgesi sıklıkla araştırılanlar arasında yerini aldı. Akademik kariyer yapmayı hedefleyen adaylar için kritik öneme sahip olan sınava ilişkin tüm detaylar merak ediliyor. Peki ALES/3 sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? ALES ne zaman kasım ayının kaçında? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

ALES 3 NE ZAMAN?