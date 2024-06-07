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MEB ortak sınav sonuç sorgulama ekranı | 2023-2024 6-7-8-9-10-11-12.’nci ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
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MEB ortak sınav sonuç sorgulama ekranı | 2023-2024 6-7-8-9-10-11-12.’nci ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen ortak sınavların ikincisi tamamlandı. Bakanlık, 26-27 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen ortak yazılı sınavın sonuçlarını ne zaman açıklayacağı konusundaki belirsizlik, öğrenciler ve veliler arasında merak konusu haline geldi. 6. ve 9. sınıflara yönelik gerçekleşen ortak sınavın ardından, arama motorlarında sıkça sorgulanan 'Ortak sınav sonuç ne zaman açıklanacak?' sorularının yanıtı bekleniyor. İşte detayları...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen ortak sınavlar, 81 ildeki öğrencilerin 1. dönem performanslarını değerlendirme sürecini tamamladı. İlk sınavlar 31 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında yapıldı ve ardından Bakanlık, 2. sınavları 26-27 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdi. Peki ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman?

ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB ortak sınav sonuç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sınav sonuçları branş/alan öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecek ve öğrencilere duyurulacak. Ayrıca öğrenciler, aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden de görecek.

ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DEĞERLENDİRME 100 TAM PUAN ÜZERİNDEN OLACAK

Sınavlarda sadece öğrencilerin sorulara verdiği doğru cevaplara puan verilecek.

Yanlış cevaplar ise puanlamaya dahil edilmeyecek ve doğru cevapları etkilemeyecek.

Sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

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