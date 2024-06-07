MEB ortak sınav sonuç sorgulama ekranı | 2023-2024 6-7-8-9-10-11-12.’nci ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman?

MEB ortak sınav sonuç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sınav sonuçları branş/alan öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecek ve öğrencilere duyurulacak. Ayrıca öğrenciler, aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden de görecek.