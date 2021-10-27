Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Perşembe okullar yarım gün mü? 29 Ekim Cuma günü okul var mı?
Yarın okullar tatil mi? Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle gözler okullara çevrildi. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler ve velileri perşembe ve cuma günü okulların olıp olmadığını araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Perşembe okullar yarım gün mü? 29 Ekim Cuma günü okul var mı? İşte cevaplar...
Yarın okullar tatil mi? Okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü için geri sayım başladı. Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yaşayan öğrenciler bir yandan da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle perşembe ve cuma günü okul olup olmadığı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Perşembe okullar yarım gün mü? 29 Ekim Cuma günü okul var mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...
28-29 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 1,5 gündür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim öğleden sonra başlıyor. Buna göre, 28 Ekim Perşembe günü öğleden sonra okullar tatil olacak. 29 Ekim Cuma günü ise tam gün tatil yapılacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak. 1 hafta sürecek ara tatil 19 Kasım Cuma günü sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak
YAZ TATİLİ İÇİN OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak olan ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karneleri ile 3 aylık yaz tatilie çıkacak.
KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI BAŞLADI
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir taraftan yüz yüze eğitime devam ederken diğer yandan öğrencilerin öğrenme kayıplarını telafi edebilmelerine destek olduklarını, bu amaçla 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinden sonra 16 Ekim 2021 itibarıyla 7 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik de destekleme ve yetiştirme kurslarını ücretsiz olarak yüz yüze başlattıklarını söyledi.
Aynı zamanda tüm sınıf seviyelerinde destekleyici materyal ve yardımcı kaynakları her ay yayımlamaya başladıklarını belirten Özer, ayrıca bu kaynakları Kasım ayından itibaren bastırarak öğrencilere ücretsiz ulaştıracaklarını ifade etti.
İLK UYGULAMA 26 EKİM'DE BAŞLADI
Mahmut Özer, Bakanlık olarak Kovid-19 salgın sürecinden kaynaklı ortaya çıkan geçmiş öğrenme kayıplarının tespit edilerek değerlendirilmesi amacıyla 26 ve 27 Ekim'de ilk kez 7, 8, 11 ve 12'inci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulamasının yapılacağını, çalışmanın 81 ilde uygulanacağını dile getirdi.
Bakan Özer, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:
"Kazanım değerlendirme uygulamasını 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda eğitim gören toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılımıyla 26 Ekim'de başlatıyoruz. Öğrencilerimiz kendi okullarında bu uygulama programına alınacaklar. Kazanım değerlendirme uygulamasıyla öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını tespit edip telafi edecek şekilde programlarımızı yeniden güncelleyeceğiz. Eğitim öğretim yılı boyunca bu desteklerimizi sürekli çeşitlendirerek kapasitesini artıracağız.
Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı resmî ortaokullardaki 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri 26 Ekim'de Türkçe, fen bilimleri ve matematik derslerinden oluşan kazanım değerlendirme uygulamasına alınacak. Liselerdeki 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulaması ise 27 Ekim'de Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerine yönelik uygulanacak. Uygulamaya 7'nci sınıf düzeyinde 1 milyon 275 bin 865, 8'inci sınıf düzeyinde 1 milyon 233 bin 639, 11'inci sınıf düzeyinde 1 milyon 137 bin 762 ve 12'nci sınıf düzeyinde 918 bin 650 öğrenci olmak üzere toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrenci katılacak."
UYGULAMA HANGİ DERSLERDEN VE NASIL YAPILACAK
İlk kazanım değerlendirme uygulaması, ortaokul 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik 26 Ekim saat 09.00 itibarıyla başladı. İkili eğitim yapan okullarla ilgili uygulamanın saatine ilişkin değişiklik yapılabilecek. Bu sınıf gruplarına yönelik uygulamada Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 25'er soru sorulacak. Her ders için uygulama süresi 40 dakika olup her uygulama sonunda 10 dakikalık aralar verilecek.
Liselerin 11 ve 12'nci sınıflarındaki öğrencilere yönelik bugünkü kazanım değerlendirme uygulaması da yine saat 09.00'da başlatılacak. Bu sınıf gruplarındaki öğrencilere, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden otuzar; fizik, kimya ve biyoloji derslerinden on beşer soru sorulacak. Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinin uygulama süreleri ellişer, fen grubu (fizik-kimya-biyoloji) derslerinin toplam uygulama süreleri ise 75 dakika olacak.
Derslerin uygulamaları arasında 10 dakikalık aralar verilecek. Liselerdeki uygulama için Türk dili ve edebiyatı, matematik ve fen grubu derslerinin tümünü alan öğrenciler, bütün uygulamalara katılacak. Bu derslerden herhangi birini almayan öğrenciler ise sadece aldıkları derslerden uygulamaya alınacak.
Öğrencilerin cevap kâğıtları, il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine ulaştırılarak ilk ölçme değerlendirme merkezine sevk edilecek. İllerde uygulama verileri kullanılarak herhangi bir analiz ya da raporlama çalışması yapılmayacak. Kazanım değerlendirme uygulamasına katılamayan öğrenciler için mazeret uygulaması olmayacak.
Kitapçıklar, sınavdan en erken bir gün sonra öğrencilere dağıtılabilecek.
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