Yarın okullar tatil mi? Okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü için geri sayım başladı. Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yaşayan öğrenciler bir yandan da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle perşembe ve cuma günü okul olup olmadığı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Perşembe okullar yarım gün mü? 29 Ekim Cuma günü okul var mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

28-29 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 1,5 gündür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim öğleden sonra başlıyor. Buna göre, 28 Ekim Perşembe günü öğleden sonra okullar tatil olacak. 29 Ekim Cuma günü ise tam gün tatil yapılacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak. 1 hafta sürecek ara tatil 19 Kasım Cuma günü sona erecek.