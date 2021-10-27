Lise 11. ve 12. sınıf Kazanım Değerlendirme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB kazanım testleri cevapları...
Kazanım Değerlendirme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Pandemi nedeniyle öğrencilerin ortaya çıkan öğrenme kayıplarının tespiti amacıyla Kazanım Değerlendirme uygulaması gerçekleştiriliyor. Bugün lise 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik sınav yapılacak. Peki, lise 11. ve 12. sınıf kazanım değerlendirme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB kazanım testleri cevapları yayınlandı mı? İşte konu hakkında merak edilenler...
Lise 11. ve 12. sınıf Kazanım Değerlendirme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık uzaktan eğitim sürecinde ortaya çıkan öğrenme kayıplarının tespiti amacıyla Türkiye genelinde 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulaması yapılacak. Sınava katılacak öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyor. Peki, lise 11. ve 12. sınıf kazanım değerlendirme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB kazanım testleri cevapları yayınlandı mı? İşte cevaplar...
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Lise 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik 27 Ekim'de gerçekleştirilecek kazanım değerlendirme sınavının hangi tarihte sonuçlanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, kitapçıkların sınavdan en erken bir gün sonra öğrencilere dağıtılabileceği duyuruldu.
Sınav, 27 Ekim saat 09.00'da Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerine yönelik uygulanacak.
İLK UYGULAMA 26 EKİM'DE BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık olarak Kovid-19 salgın sürecinden kaynaklı ortaya çıkan geçmiş öğrenme kayıplarının tespit edilerek değerlendirilmesi amacıyla 26 ve 27 Ekim'de ilk kez 7, 8, 11 ve 12'inci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulamasının yapılacağını, çalışmanın 81 ilde uygulanacağını duyurmuştu. İlk uygulama 26 Ekim'de 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi.
Bakan Özer, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:
"Kazanım değerlendirme uygulamasını 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda eğitim gören toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılımıyla bugün başlatıyoruz. Öğrencilerimiz kendi okullarında bu uygulama programına alınacaklar. Kazanım değerlendirme uygulamasıyla öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını tespit edip telafi edecek şekilde programlarımızı yeniden güncelleyeceğiz. Eğitim öğretim yılı boyunca bu desteklerimizi sürekli çeşitlendirerek kapasitesini artıracağız.
Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı resmî ortaokullardaki 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri bugün Türkçe, fen bilimleri ve matematik derslerinden oluşan kazanım değerlendirme uygulamasına alınacak. Liselerdeki 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulaması ise 27 Ekim'de Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerine yönelik uygulanacak. Uygulamaya 7'nci sınıf düzeyinde 1 milyon 275 bin 865, 8'inci sınıf düzeyinde 1 milyon 233 bin 639, 11'inci sınıf düzeyinde 1 milyon 137 bin 762 ve 12'nci sınıf düzeyinde 918 bin 650 öğrenci olmak üzere toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrenci katılacak."
UYGULAMA HANGİ DERSLERDEN VE NASIL YAPILACAK?
İlk kazanım değerlendirme uygulaması, ortaokul 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik bugün saat 09.00 itibarıyla başlatılıyor. İkili eğitim yapan okullarla ilgili uygulamanın saatine ilişkin değişiklik yapılabilecek. Bu sınıf gruplarına yönelik uygulamada Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 25'er soru sorulacak. Her ders için uygulama süresi 40 dakika olup her uygulama sonunda 10 dakikalık aralar verilecek.
Liselerin 11 ve 12'nci sınıflarındaki öğrencilere yönelik yarınki kazanım değerlendirme uygulaması da yine saat 09.00'da başlatılacak. Bu sınıf gruplarındaki öğrencilere, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden otuzar; fizik, kimya ve biyoloji derslerinden on beşer soru sorulacak. Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinin uygulama süreleri ellişer, fen grubu (fizik-kimya-biyoloji) derslerinin toplam uygulama süreleri ise 75 dakika olacak.
Derslerin uygulamaları arasında 10 dakikalık aralar verilecek. Liselerdeki uygulama için Türk dili ve edebiyatı, matematik ve fen grubu derslerinin tümünü alan öğrenciler, bütün uygulamalara katılacak. Bu derslerden herhangi birini almayan öğrenciler ise sadece aldıkları derslerden uygulamaya alınacak.
Öğrencilerin cevap kâğıtları, il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine ulaştırılarak ilk ölçme değerlendirme merkezine sevk edilecek. İllerde uygulama verileri kullanılarak herhangi bir analiz ya da raporlama çalışması yapılmayacak. Kazanım değerlendirme uygulamasına katılamayan öğrenciler için mazeret uygulaması olmayacak.
Kitapçıklar, sınavdan en erken bir gün sonra öğrencilere dağıtılabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lise 11. ve 12. sınıf Kazanım Değerlendirme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB kazanım testleri cevapları...
- Öğrenciye 600 TL ödeme yapılacak! VGM burs başvuruları ne zaman? VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? Shiba Robinhood listelenecek mi, açıklandı mı?
- Şart aranmaksızın personel alımı yapılacak! Kızılay KPSS'siz personel alımı detayları belli oldu! İşte başvuru şartları...
- 27 Ekim sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır?
- Ve son dakika detaylar belli oldu! Ödemenizi T.C Kimlik numarası ile anında alın! 3 ay sonra ödemeye başlayın...
- EDHO İlyas öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları kimler?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosunda yeni isimler! İşte 12 yeni isim ve rolleri...
- 15 yaş altında çocuğu bulunana ödeniyor! Başvurana günlük 110 TL verilecek! İŞKUR üzerinden başvuru şartları...
- EDHO Civan kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Serdar Deniz kimdir, kaç yaşında nereli?
- EDHO Yıldız kimdir, kaç yaşında, kimi oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alara Turan kimdir, Instagram hesabı ne?
- EDHO Barış kimdir, kimi canlandıracak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hazım Körmükçü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?