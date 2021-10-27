Lise 11. ve 12. sınıf Kazanım Değerlendirme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık uzaktan eğitim sürecinde ortaya çıkan öğrenme kayıplarının tespiti amacıyla Türkiye genelinde 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulaması yapılacak. Sınava katılacak öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyor. Peki, lise 11. ve 12. sınıf kazanım değerlendirme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB kazanım testleri cevapları yayınlandı mı? İşte cevaplar...

KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik 27 Ekim'de gerçekleştirilecek kazanım değerlendirme sınavının hangi tarihte sonuçlanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, kitapçıkların sınavdan en erken bir gün sonra öğrencilere dağıtılabileceği duyuruldu.

Sınav, 27 Ekim saat 09.00'da Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerine yönelik uygulanacak.