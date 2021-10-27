Okullarda ara tatil ne zaman? 2021 ilk ara tatil ne zaman başlıyor? Kasım tatili ayın kaçında? MEB takvimi!
Okullarda ara tatil ne zaman yapılacak? Yılın ilk tatilin için geri sayım başlarken, öğrenciler ve velileri tatil için plan yapmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 yılının ilk ara tatil takvimini açıkladı. Buna göre, hafta sonu tatilleri ile birlikte öğrenciler 9 günlük tatil yapabilecek. Peki, okullarda ara tatil ne zaman? 2021 ilk ara tatil ne zaman başlıyor? Kasım tatili ayın kaçında? İşte cevaplar...
Okullarda ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı tatil günleri açıklandı. İlk ara tatil için heyecan içinde olan öğrenciler, tatillerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. MEB'in yayımladığı çalışma takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, okullarda ara tatil ne zaman? 2021 ilk ara tatil ne zaman başlıyor? Kasım tatili ayın kaçında? İşte haberin detayları...
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak. 1 hafta sürecek ara tatil 19 Kasım Cuma günü sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak.
YAZ TATİLİ İÇİN OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak olan ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karneleri ile 3 aylık yaz tatilie çıkacak.
"EĞİTİMDE 5 YAŞ GRUBUNA" YÖNELİK HEDEFLERİN YENİ YOL HARİTASI AÇIKLANDI
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması yönündeki hedefe ulaşmak için tüm planlar ve bütçe yapılandırmalarının yapıldığını dile getirdi. Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapılacağını ve aynı proje ile 40 bin yeni ana sınıfı açılacağını belirten Bakan Özer, yeni oluşturulacak kapasite ile bağımsız anaokulu ve ana sınıflarında eğitim alan öğrenci sayısını 2.5 milyona çıkaracaklarını ifade etti.
Göreve gelmesiyle birlikte temel eğitimde imkân farklılıklarını azaltma, mesleki eğitimi güçlendirme, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleme olmak üzere üç alana odaklanacaklarının altını çizen Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, temel eğitimi güçlendirme konusunda en çok özen gösterecekleri konunun okul öncesi eğitime erişimi artırma hedefi olduğuna dikkati çekti.
Okul öncesi eğitimi alan ve alamayan öğrenciler arasında ilkokula başlamalarıyla birlikte temel bazı farkların oluştuğuna işaret eden Özer, bu farkların telafi edilmemesi hâlinde ilerleyen kademelerde de sorunların artarak devam ettiğini ve okullar arası başarı farklarının ortaya çıkmasının bir nedeninin de bundan kaynaklandığını anlattı.
Okul öncesi eğitimde önemli gelişmeler yaşandığına, okul öncesi eğitime erişimin özellikle 5 yaş grubunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, "5 yaşta okullaşma oranı yüzde 78. Ancak 3 yaş grubunda yüzde 14; 4 yaş grubunda ise yüzde 35'ler seviyesinde." bilgisini verdi.
Bu yaş grubunda okullaşma oranlarına ilişkin yeni hedefler koyduklarının altını çizen Özer, "2022 sonuna kadar 3 yaş grubundaki okullaşma oranını yüzde 14'ten yüzde 50'ye, 4 yaştaki okullaşma oranını yüzde 35'ten yüzde 70'lere, 5 yaştaki okullaşma oranını ise yüzde 78'den yüzde 90'ların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.
"OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KAPASİTESİNDE YÜZDE 100'LÜK BİR ARTIŞI SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"
Mahmut Özer, Türkiye genelinde 2 bin 800 dolayında bağımsız anaokulunun bulunduğunu belirterek "Cumhurbaşkanlığımız Yıllık Programı'nda da yer aldığı şekliyle Temel Eğitimde 10000 Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapılacak, aynı proje ile 40 bin yeni ana sınıfı açılacak. Böylece mevcut bağımsız anaokullarındaki 406 bin dolayında olan öğrenci kapasitemizi 3 bin yeni anaokulu ile birlikte yüzde 118'lik artışla 886 bine, ana sınıflarında eğitim alan 813 bin dolayındaki öğrenci sayımızı ise 800 bin öğrencilik yeni kapasite ile 1 milyon 613 bine çıkarmış olacağız." diye konuştu.
Tüm bu çalışmalarla Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefinin hayata geçirilmesi yolunda gerekli altyapıyı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Özer, şöyle devam etti:
"Bu kapsamda 2023 yılında ise hedefimiz, 4 ve 5 yaşta okul öncesi eğitime erişimi yüzde 100'e çıkarmak. Dolayısıyla 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer aldığı şekliyle 5 yaşa anaokullarının zorunlu hâle getirilmesi yönündeki hedefimizi gerçekleştirmek için tüm planlarımızı ve bütçe yapılandırmamızı yapıyoruz. Şu anda bağımsız anaokulu ve ana sınıflarında yaklaşık 1 milyon 220 bin öğrenci eğitim alıyor. Yeni oluşturulacak kapasite ile bunu 2,5 milyona çıkaracağız. Böylece okul öncesi eğitim kapasitesinde yüzde 100'lük bir artışı sağlamış olacağız."
İSTANBUL'DAKİ ÇALIŞMALAR EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK
Yeni planlamada okul öncesi eğitimde en fazla yatırım yapılacak ilin İstanbul olduğuna değinen Özer, İstanbul'daki şu anda 157 bağımsız anaokuluyla birlikte 750 yeni anaokulu yapılacağını ve böylece bu ildeki bağımsız anaokulu sayısının 157'den 907'ye çıkarılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirecekleri İstanbul'daki çalışmanın ilk etabında 100 yeni anaokulunun yapım sürecinin başladığını hatırlatan Özer, arazileri belirlenin projeyi en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.
Bakan Özer; okul öncesi eğitim hizmetini, öğrencilerin mesafe olarak çok daha kolay ulaşabilecekleri, gerektiğinde ise butik şeklinde okul açarak vereceklerini belirterek "Dolayısıyla eğitimde fırsat eşitliği için fiziksel altyapıyı Türkiye'nin her bölgesine aynı standartlarda kurmayı hedefliyoruz. Okullar arasında fark kalmayacak. Çankaya'daki okul nasılsa Silopi'de de benzer şekilde laboratuvar ve spor tesisi gibi aynı fiziki koşulları sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.
CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMI'NDA 5 YAŞA İLİŞKİN HANGİ HEDEFLER VAR?
Resmi Gazete'de yayımlanan "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nın "eğitim" başlığı altında, fırsat eşitliği temelinde tüm kademelerde eğitime erişimin sağlanmasına ilişkin hedefler yer aldı.
Fırsat eşitliği temelinde tüm kademelerde eğitime erişimin sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğinde çalışmalar gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda, erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak, esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak ve bu amaçla ihtiyaç duyulan ilave derslikler yapılacak.
Yeni derslik yapımı planlamasında, derslik inşa edilmesi planlanan yerdeki diğer eğitim binalarının verimli kullanımı dikkate alınacak, atıl vaziyetteki eğitim binalarının kullanımına öncelik verilecek.
Temel Eğitimde 10000 Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapılacak, aynı proje ile 40 bin yeni ana sınıfı açılacak.
Dezavantajlı 3 bin ailenin çocuklarına, 52 farklı eğitimi içeren materyaliyle günlük eğitim takviminin olduğu Benim Oyun Sandığım seti dağıtılacak ve setin uygulaması okul öncesi öğretmeninin düzenli izleme değerlendirme ziyaretleriyle takip edilecek. Yabancı uyruklu çocukların yoğun olduğu yerlerdeki 176 okul öncesi eğitim kurumu ve halk eğitim odasına donatım, kırtasiye ve materyal desteği sağlanacak, bu kurumlardaki öğretmenlere ve velilere yönelik eğitimler düzenlenecek.
GÜVENLİ, EKONOMİK, ESTETİK, YÜKSEK MİMARİLİ OKUL BİNALARI
Programda ayrıca çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten eğitim ortamlarının oluşturulması için yeni hedeflere de yer verildi. Bu doğrultuda eğitim yapıları, teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanacak.
Tarihi okul binalarının korunmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının eğitim ortamlarının geliştirilmesi amacıyla 7 farklı eğitim yapısı için proje çalışması ile afet riski taşıyan 1500 eğitim binasını güçlendirme çalışması yapılacak.
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