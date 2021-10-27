Okullarda ara tatil ne zaman? 2021 ilk ara tatil ne zaman başlıyor? Kasım tatili ayın kaçında? MEB takvimi!

"EĞİTİMDE 5 YAŞ GRUBUNA" YÖNELİK HEDEFLERİN YENİ YOL HARİTASI AÇIKLANDI

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması yönündeki hedefe ulaşmak için tüm planlar ve bütçe yapılandırmalarının yapıldığını dile getirdi. Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapılacağını ve aynı proje ile 40 bin yeni ana sınıfı açılacağını belirten Bakan Özer, yeni oluşturulacak kapasite ile bağımsız anaokulu ve ana sınıflarında eğitim alan öğrenci sayısını 2.5 milyona çıkaracaklarını ifade etti.

Göreve gelmesiyle birlikte temel eğitimde imkân farklılıklarını azaltma, mesleki eğitimi güçlendirme, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleme olmak üzere üç alana odaklanacaklarının altını çizen Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, temel eğitimi güçlendirme konusunda en çok özen gösterecekleri konunun okul öncesi eğitime erişimi artırma hedefi olduğuna dikkati çekti.