YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Ocak 2024 Çarşamba okul var mı, tatil mi edildi? Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli! Valilik "Kar tatili" açıklaması
"Yarın okular var mı, tatil olacak mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle öğrenci ve veliler, "Kar tatili" haberlerini takip etmeye başladı. Peki, yarın okullar hangi illerde tatil? İşte son dakika Valilik açıklamaları...
"Yarın okullar tatil mi son dakika?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Ülkemizi etkisi altına alan soğuk hava ve günlerdir devam eden sağanak yağış, okulların tatil edilip edilmeyeceği sorularını gündeme getirdi. Bu sebeple Valilik açıklamaları yakından takip edilmeye başladı. İşte 10 Ocak Çarşamba kar tatili olan iller listesi...
10 OCAK ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Çanakkale'de kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi.
Buna göre; Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde bugün öğleden sonra taşımalı eğitim öğrencileri için okullar tatil edildi.
Kar yağışının il genelinde ve yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor.
TEKİRDAĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Meteorolojinin uyarılarından sonra Tekirdağ'da kar yağışı bu sabah etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okulların tatil edildiği bildirildi.
Daha önce sadece taşımalı eğitime ara verilen Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu'da yarın tüm okullar tatil edilirken, Şarköy'de ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.
Valilik açıklamasında; "Meteoroloji raporlarına göre yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak 2024 günü (yarın) resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile; Şarköy ilçemizde ise 10 Ocak 2024 Çarşamba günü (yarın) taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim- öğretime ara verilmiştir" denildi.
EDİRNE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.
Meteorolojik tahmine göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olması, sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.
METEOROLOJİDEN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Çanakkale ve çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü2nden yapılan tahmine göre, Çanakkale merkez ve doğu ilçelerinde görülecek olan yağışların, Salı günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışına (5-20 santimetre) dönüşmesi bekleniyor.
Vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
METEOROLOJİ'DEN 18 İL İÇİN SARI KOD UYARISI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından salı günü için İstanbul ve İzmir dahil 18 il için sarı uyarı geldi. İstanbul ve çevresinde fırtına bekleniyor.
Sarı uyarı verilen iller Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Yalova olarak sıralandı.
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- YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Ocak 2024 Çarşamba okul var mı, tatil mi edildi? Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli! Valilik "Kar tatili" açıklaması
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