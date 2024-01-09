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Tekirdağ'da okullar tatil mi, kaç gün? 10 Ocak Tekirdağ'da kar tatili mi ilan edildi? MEB ve Valilik açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 09.01.2024 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
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Tekirdağ’da okullar tatil mi, kaç gün? 10 Ocak Tekirdağ’da kar tatili mi ilan edildi? MEB ve Valilik açıklamaları...

Tekirdağ'da başlayan kar yağışı, beraberinde olumsuz hava koşullarını getirerek bölgede dikkatleri okulların tatil durumuna çevirdi. Meteorolojik uyarılar kapsamında riskli bölgeler arasında gösterilen Tekirdağ, kar yağışının etkisi altında kalarak günlük hayatı olumsuz etkileyebilir. Peki Tekirdağ'da okullar tatil mi, kaç gün? 10 Ocak Tekirdağ'da kar tatili mi ilan edildi?

Tekirdağ'da başlayan kar yağışı, şehirde yaşayanları ve öğrencileri okulların tatil durumu konusunda meraklandırdı. Kar yağışının etkisiyle birlikte gözler, yerel yönetim ve okul idarelerinin alacakları kararlara çevrildi. Kar yağışının ulaşım ve güvenlik koşullarını etkilemesi, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda belirleyici bir faktör olarak ön plana çıkıyor. Peki Tekirdağ'da okullar tatil mi, kaç gün? 10 Ocak Tekirdağ'da kar tatili mi ilan edildi? İşte MEB ve Valilik açıklamaları...

TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün öğleden sonra bazı ilçelerde de bugün ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:



"Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 9 Ocak Salı günü temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara ilçemizde 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süreyle, Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 9 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir."

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