11 OCAK 2024 PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ? Yarın İstanbul, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu’da kar tatili oldu mu?
Meteoroloji özellikle Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklediğini açıkladı. Öğrenciler ve veliler yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını arıyor. İşte detaylar….
Soğuk hava dalgasının ülkede etkili olması ile birlikte yarın okulların tatil olup olmayacağı öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre 11 Ocak Perşembe günü Marmara ile Kuzey Ege Kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı belirtiliyor. Yapılan açıklamaya göre en çok haber Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Bilecik ilerinde araştırılıyor. Peki 11 Ocak 2024 Perşembe yani yarın okullar tatil olacak mı?
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur uyarısı yaptı. Sıcaklıkların İstanbul genelinde 8 -10 derece düşmesi bekleniyor. Kentte sağanak yağmur geçişleri de görülecek.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 17-25 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
10 OCAK 2024 ÇARŞAMBA GÜNÜ BAZI İLLERDE TATİL EDİLMİŞTİ
Çanakkale;
Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:
- "Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 10 Ocak 2024 Çarşamba günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir. Yine il genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir.
- Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında Kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.
- Ayrıca, aynı gün il genelinde hamile personeller ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır."
Tekirdağ;
Tekirdağ Valiliği'nden yapılan duyuruda Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu'da yarın tüm okulların tatil edildiği belirtilirken, Şarköy'de ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.
Valilik açıklamasında; "Meteoroloji raporlarına göre yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak 2024 günü (yarın) resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile; Şarköy ilçemizde ise 10 Ocak 2024 Çarşamba günü (yarın) taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim- öğretime ara verilmiştir" denildi.
Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde de resmi ve özel okullar, rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerindeki kurslarda 1 gün süre ile eğitime ara verildi.
Edirne;
Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.
11 OCAK İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLUR MU?
İstanbul'da 11 Ocak Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI? 11 OCAK 2024 EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ, KOCAELİ, SAKARYA, ÇANAKKALE, BALIKESİR…
11 Ocak 2024 Perşembe günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Bilecik illerinde okulların tatil olup olmayacağına ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.
Açıklamaların yapılması ile birlikte detaylara ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz
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