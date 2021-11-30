Yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bugün de Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da etkisini sürdüreceği bildirildi. Dün başlayan ve hayatı olumsuz etkileyen fırtına sonrası 30 Kasım'da yani bugün okullar tatil edilmişti. Meteoroloji'nin uyarıları sonrasın yarın da okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Çarşamba günü okullar tatil olacak mı? İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Bursa'da okullar tatil olacak mı? İşte haberin detayları...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (1 ARALIK ÇARŞAMBA)

Hemen şunu belirtelim ki, İstanbul başta olmak üzere bugün tatil edilen illerde 1 Aralık'ta okullar eğitime kaldığı yerden devam edecek. Yarın için herhangi bir tatil açıklaması gelmedi. İlerleyen saatlerde konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan lodos ve fırtına sonrası bazı illerde okullar tatil edildi. İşte o iller: