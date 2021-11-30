Yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Çarşamba günü okullar tatil olacak mı? İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Bursa...
Yarın okullar tatil mi? İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor. Dün etkisini artıran lodos ve fırtına nedeniyle bugün birçok ilde eğitime ara verilmişti. Bugün de şiddetli yağmur ve fırtınanın devam etmesi nedeniyle yarın okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Çarşamba günü okullar tatil olacak mı? İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Bursa'da okullar tatil olacak mı? İşte cevaplar...
Yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bugün de Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da etkisini sürdüreceği bildirildi. Dün başlayan ve hayatı olumsuz etkileyen fırtına sonrası 30 Kasım'da yani bugün okullar tatil edilmişti. Meteoroloji'nin uyarıları sonrasın yarın da okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Çarşamba günü okullar tatil olacak mı? İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Bursa'da okullar tatil olacak mı? İşte haberin detayları...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (1 ARALIK ÇARŞAMBA)
Hemen şunu belirtelim ki, İstanbul başta olmak üzere bugün tatil edilen illerde 1 Aralık'ta okullar eğitime kaldığı yerden devam edecek. Yarın için herhangi bir tatil açıklaması gelmedi. İlerleyen saatlerde konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
Yurdun birçok bölgesinde etkili olan lodos ve fırtına sonrası bazı illerde okullar tatil edildi. İşte o iller:
İSTANBUL
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi;
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre;
İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.
KOCAELİ
Kocaeli Valiliği'nden yüz yüze eğitim açıklaması:
Olumsuz hava koşulları ve Lodos nedeniyle İlimiz genelinde ;
* Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.
* Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım açıkladı: Sevgili hemşehrilerim ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.
YALOVA
''Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; ilimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları ve lodosun (yarın) 30 Kasım 2021 Salı gününde de devam edeceği bildirilmiştir.
Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 30 Kasım 2021 Salı günü bir günlük ara verilmesi uygun görülmüştür.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır.''
BURSA
Kıymetli Bursalı hemşehrilerim; hayatı olumsuz etkilemeye devam eden Lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle;
Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.
ÇANAKKALE
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 483-1_ÇNK numaralı uyarısı ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın (30.11.2021 Salı)da Çanakkale İl Genelinde yüksek kesimler başta olmak üzere batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100km/sa üzeri hızda tam fırtına şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirilmiştir.
İlimizde hayatı olumsuz etkileyeceği değerlendirilen bu meteorolojik tahminler nedeniyle;
1- İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım 2021 Salı günü 1(bir) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir.
2-Aynı gün Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personeller idari izinli sayılacaktır.
3- Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.
4- İl Afet Müdahale Planında görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir.
BALIKESİR
"Sevgili Vatandaşlarımız, ilimiz genelinde etkisini sürdüren kuvvetli fırtınanın neden olabileceği olumsuz durumlar göz önüne alınarak 30.11.2021 Salı günü bir gün süreyle bütün ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz bir gün izinli sayılacaktır. Lütfen tedbirli olalım! Anaokulları, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verilmiştir." dedi.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ'da şiddetli lodos sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.
Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilere göre bugün ilimizde yaşanan olumsuz hava koşullarının yarın da (30 Kasım 2021 Salı günü) devam edeceği anlaşılmıştır. Tekirdağ'da görev yapan bazı kamu görevlileri ile öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için resmi-özel tüm okullar, Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine valiliğimizce 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır. Değerli Tekirdağlı hemşehrilerimizin dikkatine sunulur" denildi.
DÜZCE
Düzce Valisi Cevdet Atay, şiddetli fırtına sebebi ile ilde yarın yüz yüze eğitime ara verileceğini ve kamu kurumlarında çalışan engelli ile hamile personellerin de izinli sayılacağını duyurdu.
Marmara ve Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan lodos hayatı adeta felç etti. Düzce kent merkezinde ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, bazı binaların üzerindeki tenteler uçtu. Şiddetli fırtına sebebi ile İstanbul ve Kocaeli, Sakarya'dan sonra Düzce'de de yarın yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı. Eğitime bir gün ara verileceğini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Düzce Valisi Cevdet Atay, "Kıymetli hemşehrilerim Düzce'de hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" dedi.
SİNOP
Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve şiddetli fırtına nedeniyle ilimiz ve tüm ilçelerimizde; 30 Kasım Salı günü tüm resmi ve özel okullar, özel eğitim kurumları, Halk Eğitim kursları, özel öğretim kursları bir gün tatil edilmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların bir gün süre ile idari izinli sayılacağı belirtildi.
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