Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Engelli öğretmen atama kura sonuçları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Engelli öğretmen atama tercihleri 22 Kasım – 26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapıldı. 750 kişinin alınacağı engelli öğretmen ataması başvuruları "Ön Başvuru" ve "Tercih Başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. İşte, Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Engelli öğretmen atama kura sonuçları belli oldu mu?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde verdiği atama müjdesinden sonra atama takvimini belirlediklerini ifade ederek, "2018-2020 yıllarındaki EKPSS'ye katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak. Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.