Son durum: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi ne zaman yatacak?

KYK burs sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıla ilişkin gerçekleştirilen burs ve kredi için başvurular 10 Kasım'da sona erdi. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Bir önceki başvuru takvimine göre; 2020 yılı burs başvuruları 28 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihlerinde alınmış sonuçlar 29 gün sonra yani 7 Aralık 2020 tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 10 Kasım'da sona eren 2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının aralık ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.